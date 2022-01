Helen Levitt (1913-2009) was een van de eerste Amerikaanse fotografen die in straatfotografie een potentiële kunstvorm zag. In New Yorkse volkswijken, waar de straten het verlengde van de woonkamers waren, liet ze de stedelingen dansen zonder dat ze het in de gaten hadden. Er werd gezegd dat Levitt naar de wereld keek als naar een schouwtoneel waar mensen de rol spelen die hen door de maatschappij is toebedeeld.