Het fotomoment | Coronaconcerten

We aperitieven via Zoom of WhatsApp, de ene neemt sauvignon blanc, de andere druivensap. Ondertussen groeit het woordenboek en telt het Nederlands al tientallen samenstellingen met corona. Toen we elkaar gelukkig nieuwjaar wensten ‘en vooral een goede gezondheid, dat is het belangrijkste’, wisten we niet wat coronaconfessie, coronadrive-in, coronahoesten, coronaklever en coronaracisme waren. We gingen nog niet coronawandelen.

Aan de overkant van de straat opent elke avond, om 20 uur, de voordeur van een tot nu onbekende buur. Dan komt Mathias buiten, hij is twaalf, en op de drempel speelt hij op zijn saxofoon ‘You Never Walk Alone’. Alleen maandag speelde hij ‘Happy Birthday’, toen was zijn papa jarig. Het applaus voor de zorgverleners weerklinkt hier dus iets later. Eerst het coronaconcert, dan de handen op elkaar. Veel verder in de wereld speelt Jodi Beder elke dag op de ‘porch’ van haar huis in Mount Raynier, Maryland, op haar cello. ‘Daily @ 4 PM weather permitting or 11 AM if too hot’, schreef ze op een blad dat aan het hek hangt. Buren komen buiten, passanten blijven hangen, vanop gepaste afstand laten ze de klanken tot zich komen.