Het fotomoment | Een dorp dat verdwijnt

Uit de beeldenweelde van de week kiest Rik Van Puymbroeck een foto of reeks die een moment onze aandacht verdient.

In Turkse bergen ontspringt de Tigris, die we uit de gewijde geschiedenis nog altijd kennen in duo met de Eufraat. Samen liepen ze door Mesopotamië, het tweestromenland. Dat is zo mooi aan de natuur: die blijft. Kijk je naar de Tigris, dan zie je de geschiedenis.

Maar niet alles blijft. De mens bouwt, breekt af, verbouwt, heeft noden, legt wegen aan, hertekent, plant, voert oorlog en doet verdwijnen. Ver weg en dichtbij: enkele jaren terug toonde acteur Josse De Pauw ons het Lac de Pannecière, een kunstmatig stuwmeer in de Morvan, waaronder nog een heel dorp lag. Zo heeft Frankrijk er vele, en de hele wereld.

Het is ook het lot van Hasankeyf, een dorp in Turkije, dat verdwijnt. Jarenlang protest haalde niets uit. Er werd een stuwdam gebouwd en straks zal het water het van de woningen, de winkels en de wijde omgeving winnen. Er werd een nieuw dorp gebouwd: New Hasankeyf. En in het oude dorp werden sommige historische momenten uit elkaar gehaald en elders opgebouwd. Maar er werd ook afgebroken en vooral achtergelaten.

Dit zijn de laatste dagen. Mensen namen al afscheid van hun huizen, scholen, herinneringen, doden, straten en pleintjes. Misschien ooit, zoals aan dat Franse Lac de Pannecière, zal in periodes van droogte of bewuste drooglegging nog eens een toren boven het water piepen. Of een minaret. Misschien kunnen dorpelingen over vijftig jaar nog eens door de oude straten waden en bekijken wat overblijft.

Turkije is een weemoedig land. Je leest dat in de boeken van Orhan Pamuk, je hoort het in de muziek, je ziet het als ze dansen, je voelt het in de tradities. Het verleden wordt zo lastig losgelaten. Hoe moet dat dan met een overspoeld dorp?