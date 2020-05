Het fotomoment | Het eerste avondmaal

Uit de beeldenweelde van de week kiest Rik Van Puymbroeck een foto of reeks die een moment onze aandacht verdient.

Misschien is elk woord bij dit beeld overbodig. Dat zijn er al dertien. Veertien overbodige woorden. Alles samen nu twintig.

Eenentwintig overbodige woorden in een jaar dat stilaan overbodig lijkt, 2020, we schreven het al eerder, er zijn zoveel doden. Al die oude mensen door dat nieuwe virus. Een jongen van amper vijftig, die de wereld mooier ontwierp dan hij was, vertrok zomaar in de nacht en iemand verwerkte z’n zelf gekozen roepnaam in dat onvergetelijke lied: ‘Ne me kiet pas.’ Vandaag brengen we een tante naar de strooiweide, ze zou 85 worden, toch leek het nog te vroeg.

Honderd woorden zijn dit, in een omtrekkende en cirkelende beweging boven dit beeld van die tafel zonder poten, een lang tapijt op de grond neergelegd, tussen de brokstukken van een wijk in Syrië. Waar mensen stierven en gebombardeerd werden na hun laatste avondmaal, breken deze mensen de vasten met de iftar. Het eerste avondmaal van de dag, een maaltijd die zal doen wat het mooie woord zelf zegt: tijd om te malen, en dat niet alleen letterlijk. Wat het hoofd bang en zot maakt en het hart zo ongenadig deed bonzen, kan pratend misschien gedeeld en verwerkt worden. Niet vergeten.

Tweehonderd woorden die toch maar niet kunnen zeggen wat je ziet. Brokken en brommers, schotels met eten en zwartgeblakerde schotelantennes en kijk goed: minstens vier fotografen in beeld. We weten al langer dat ellende fotogeniek is en vanop een dak of met een drone legt ook dit beeld uit Atareb, een stadje in de provincie Aleppo, deze seconde eeuwig vast. Zo zal de ramadan van 2020 er voor altijd uitzien.