Het fotomoment | In de straten van Bergamo

Uit de beeldenweelde van de week kiest Rik Van Puymbroeck een foto of reeks die een moment onze aandacht verdient.

Van Bergamo wisten we niet veel. Alleen dat wielrenner Felice Gimondi er geboren werd (en niet stierf, dat deed hij in de zee voor het Siciliaanse Giardini Naxos) en begraven werd. Voorts dat uit de lokale bron in 1899 voor het eerst San Pellegrino gebotteld werd en dat je dat heerlijke water nu over de hele wereld vindt. Het is een mooi stadje, door een heuvel verdeeld over twee etages.

Vandaag is Bergamo de stad van door corona gedirigeerde cortèges, van kisten in camions met camouflagekleuren, van corbillards die geëscorteerd worden door carabinieri. Al die doden, cijfers die hen anoniem maakten, maar namen hebben ze wel. Francesca Carrara, Amadio Carrara, Pierluigi Carrara, Basilio Tiraboschi. Misschien is Carrara het Janssens van Bergamo.

Misschien stierf een familie uit.

Waar vind je hoop? In cijfers. Laat de curve maar vlakker worden. De stad zelf lijkt leeg. Op de kasseitjes legden mensen met een wit lint een groot hart. In de etalage van een boetiek hangen een groene blouse, een groene rok en een groene jurk op kapstokken naast hetzelfde in wit en in rood. Zo vormen ze de Italiaanse vlag. Op een laken dat door een raam hangt, schreef iemand ‘Tutto andrà bene’. Alles komt dus goed.

Dan lees je dit: ‘Tienilo. La vita è bella.’ Een gescheurd blaadje uit een blocnote, met plakband bevestigd aan de deur van een gesloten winkel. Even lijkt het een boodschap van de winkelier, maar eenzelfde kattenbelletje hangt aan de deur van een restaurant. Zelfde blocnote, zelfde plakband. Het is een boodschap ààn de winkelier. Tienilo: hou vol, hou je zaak, geef niet op. Al kan het ook vertaald worden als: ‘Hou je virus maar.’ Wat volgt, begrijpt iedereen sinds de film van Roberto Benigni. La vita è bella.