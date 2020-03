Het fotomoment | Liefde in tijden van corona

Uit de beeldenweelde van de week kiest Rik Van Puymbroeck een foto of reeks die een moment onze aandacht verdient.

De titel is niet origineel, in het Nederlands dook hij al op en de Engelse variant (‘Love in the time of corona’) is al op T-shirts gedrukt. Het ligt voor de hand en vergeef het ons. Journalisten weten het vaak ook niet meer. Hoe blijf je origineel als iets wekenlang het nieuws beheerst? Het is bovendien eens iets anders dan de ‘Kroniek van een aangekondigd(e) X’, waarbij de X al jaren vrij ingevuld wordt: failliet, verlies, dood natuurlijk, bankroet, afgang, nederlaag.

Ook ‘Honderd jaar eenzaamheid’ is een inspiratiebron. Een mooie stond in deze krant: ‘Honderd jaar eetbaarheid’, toen de Britse warenhuisketen Tesco honderd jaar werd en resultaten bekendmaakte. Rode draad in al die titels zijn niet de onderwerpen, maar wel de schrijver: Gabriel García Márquez, de bijna zes jaar geleden overleden Colombiaanse winnaar van de Nobelprijs Literatuur. Ook dat is eeuwig leven.

Maar hoe moet dat nu met corona en de liefde? Met ellebogen werk je je hooguit naar boven (het kan ook via het bed, maar ook dat is geen liefde) en met vuisten eindigt aanvankelijk hoopvol amoureus gedoe in de rechtszaal. Dus wordt het kussen met mondmaskers. Het was 16 februari, twee dagen na Valentijn, toen een stelletje zoenend in een shoppingmall in Sjanghai werd gespot. Je vraagt je wel af hoe zo’n kus voelt als lippen gescheiden worden door medisch materiaal. Negen dagen later, op een bankje in Peking, zat een meisje op de schoot van een jongen. Het is het oerbeeld van de prille liefde. Een park, een bank, een beetje aan elkaar voelen. Je gunt het hen eeuwig.

Deze week zelf rijdend door Frankrijk vielen boven snelwegen digitale borden op (‘Coronavirus info 107,7 FM’) en in de winkels van tankstations waren de vakjes met handgel leeg. In het rekje ernaast waren de condooms nog ruimschoots voorradig. De ultieme bescherming, zeker, maar er zijn grenzen: wie kruipt nu met een mondmasker in bed?

Benieuwd naar dat neveneffect van corona, over negen maanden. En naar de cijfers in die andere business. Ook dan zal Márquez inspireren. De titel van zijn laatste roman: ‘Herinnering aan mijn droeve hoeren’.