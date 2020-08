Het glossy surrealisme van Tim Walker

Twee jaar na de filmmaker Tim Burton haalt C-mine opnieuw de expo van een heer van stand naar Genk. De Britse modefotograaf Tim Walker wordt wereldwijd geroemd voor zijn extravagante en romantische stijl.

Toen de Britse archeoloog Howard Arter in 1922 voor het eerst de tombe van farao Toetanchamon betrad, was zijn antwoord op de vraag of hij iets kon zien: ‘Yes, wonderful things.’ Dat gevoel wil de Britse fotograaf Tim Walker (50) oproepen bij de bezoekers van zijn retrospectieve in het cultuurcentrum C-mine. ‘Wonderful Things’ komt over van het prestigieuze Victoria & Albert Museum (V&A) in Londen. De beroemde modefotograaf toonde er meer dan 300 items, waaronder foto’s uit zijn beroemde shoots en reportagereeksen, maar ook kortfilms, fotografische sets en rekwisieten uit de collectie van de V&A.

Schermvullende weergave Tilda Swinton. ©Tim Walker Studio

Net als in Londen is het ontwerp van de tentoonstelling in Genk geïnspireerd op het spectaculaire design van Shona Heath, met wie de fotograaf al sinds jaar en dag samenwerkt. Een deel van de tentoonstelling staat in een strakke, witte ruimte met meer dan 150 nieuwe foto’s, 100 projecten uit het verleden en fragmenten uit zijn Super 8-films. In een andere ruimte wanen bezoekers zich in een majestueus landhuis.

Schermvullende weergave ©Tim Walker Studio

Walker was 25 toen hij zijn eerste modeshoot publiceerde voor Vogue. Tilda Swinton, Alexander McQueen, David Attenborough, Grace Jones, het Indiase model Radhika Nair, Karen Elson, Kate Moss, Cate Blanchett: hij portretteerde de afgelopen kwarteeuw te veel beroemdheden om op te noemen. Zijn glossy, surrealistische beelden lijken gefotoshopt, maar zijn dat niet. Naar eigen zeggen komt de inspiratie voor zijn losgeslagen droomlandschappen van overal: van National Geographic of andere modefotografen, maar net zo goed van berichten uit de Britse tabloids of de kunstzinnige cinema van Rainer Werner Fassbinder. ‘Hoge en lage cultuur, ik meng het allemaal met groot welgevallen door elkaar’, zei hij vorig jaar in de krant The Guardian.