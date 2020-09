Het moderne China vind je in een oude kerk

Zhang Kechun (40) onderzoekt in ‘Between the Mountains and Water’ hoe het Chinese landschap zich staande houdt tijdens de industrialisering van het land.

Vreemde relaties, weemoedige landschappen en pijn. De expo ‘China Imagined’ in de Grote Kerk in Breda toont de state of the art van de Chinese hedendaagse fotografie. Ze is een van de vier grote tentoonstellingen op het festival BredaPhoto 2020.

Je kan het bijna heiligschennis noemen in de Prinsenkapel in de Grote Kerk van Breda, waar de voorvaderen van de Nederlandse koninklijke familie begraven liggen. Vlak bij de grafsteen van Hendrik III van Nassau-Breda staat een fotocollage van de Franse fotograaf Thomas Sauvin, die lang in China woonde en werkte. Hij verzamelde foto’s van Chinese bruiloften waar de sigaret de hoofdrol in speelde. De traditie wil dat de bruidegom voor iedere gast op het feest een sigaret opsteekt en daarna met zijn bruid spelletjes rond het roken speelt. Het contrast met de plechtstatige kapel (er hangt een indrukwekkend drieluik van Jan van Scorel uit de 16de eeuw) kan niet groter zijn.

Zo is het met de hele tentoonstelling. De imposante kerk - eerst was ze katholiek, sinds 1637 protestants en nu deels een cultureel centrum - vormt een decor waar de Chinese fotografie en video haaks op staan. Dat maakt de tentoonstelling net dat tikkeltje apart, alsof twee werelden elkaar op een ongewoon moment treffen.

China is een land van traditie en vernieuwing, van hard labeur en mysterie. Dat weerspiegelt zich in de tentoonstelling. We pikken er drie fotografen uit die op ons het meest indruk maakten.

Schermvullende weergave Met een grootformaatcamera legde Zhang Kechun bergen en immense bruggen vast. ©Zhang Kechun,

Zhang Kechun (40) onderzoekt in ‘Between the Mountains and Water’ hoe het Chinese landschap zich staande houdt tijdens de industrialisering van het land. Met een grootformaatcamera legde hij bergen en immense bruggen vast. Soms staan er wat mensen bij. Het maakt de omgeving nog indrukwekkender. Kechun lijkt in zijn foto’s te suggereren dat de mens het altijd zal afleggen tegen de natuur.

Hij is niet de eerste de beste fotograaf. In 2014 won hij de prestigieuze Arles Photo Festival Discovery Award voor zijn serie ‘The Yellow River’. Voor dat project volgde hij drie jaar lang de loop van de Gele Rivier. Hij legde de industriële ontwikkeling langs de oevers vast. ‘Na dit project besloot ik verder te zoeken naar opmerkelijke landschappen. In het binnenland speurde ik naar indrukwekkende natuurlijke fenomenen en bouwwerken. Het voelt alsof een sterke, destructieve en niet te stoppen kracht zich over ons landschap verspreidt. Onder die omstandigheden beschouw ik mezelf als heel onbeduidend’, wordt hij geciteerd in de cataloog van de tentoonstelling.

Schermvullende weergave ©Pixy Liao

Helemaal anders is Experimental Relationship van Pixy Liao (41), geboren in Sjanghai en nu wonend in New York. Het experimentele in de relatie is het leeftijdsverschil tussen de fotografe en haar vriend. Pixy Liao is vijf jaar ouder. In China is dat ongewoon. Daar is bij heterokoppels de man bijna altijd ouder dan de vrouw. Het idee dat hij haar beschermer en mentor is, leeft er nog altijd. Pixy Liao kreeg in het begin veel vragen over haar relatie. Dat gaf haar inspiratie voor een fotoreeks waarin zij en haar vriend de hoofdrol spelen. De foto’s staan voor haar ook symbool voor de veranderingen in de Chinese samenleving.

De fotoreeks van Chen Zhe (31) oogt als een grote installatie. Ze combineert twee projecten die beide een duister en pijnlijk karakter hebben. In ‘The Bearable’ (2007-2010) getuigt ze van haar drang tot automutilatie. Sommige foto’s doen je bijna huiveren. In de kerk denk je vanzelf ook aan de christelijke stigmata. In het vervolg ‘Bees’ (2010-2012) betrekt ze andere mensen bij haar project. Ze zijn net als de fotografe onrustige zielen. Chen Zhe fotografeerde hen. Ze breidde het fotoproject uit met het tonen van brieven, dagboekfragmenten, citaten en krabbels. Het is een indrukwekkend geheel waar de stilte van de kerk perfect bij past.

Schermvullende weergave ©Chen Zhe