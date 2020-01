©© the artist, courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne, Maureen Paley, London, David Zwirner, New York, Galerie Chantal Crousel, Paris.

Waar te beginnen om de Duitse fotograaf Wolfgang Tillmans te introduceren? Bij zijn documentaire fotografie over de honger in Afrika, het extreemrechtse straatgeweld in Duitsland of de genotzuchtige uitgaanscultuur in Hamburg en Berlijn?

Bij zijn schurende portretten van iconen uit de popcultuur en de holebigemeenschap? Of bij de abstracte stillevens, stadsgezichten en landschappen? Het hangt allemaal bij Wiels, in een dynamische scenografie die Tillmans zelf uittekende.

Schermvullende weergave Wolfgang Tillmans, Remy at Spectrum, 2015 ©© the artist, courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne, Maureen Paley, London, David Zwirner, New York, Galerie Chantal Crousel, Paris

‘Today Is The First Day’ is de eerste solotentoonstelling van de 51-jarige fotograaf in de Lage Landen. Wolfgang Tillmans is nochtans een grote naam. Hij won de prestigieuze Turner Prize en krijgt volgend jaar een grote retrospectieve in het MoMa. Maar of u daarvoor naar New York moet? Met meer dan 150 foto’s is het overzicht in Brussel al bijzonder overweldigend en veelzijdig.

Tillmans is een kameleon met een camera. Hij richt zijn blik net zo goed op de schijnbaar banale details als op de grote, door zijn kritische ogen gezien behoorlijk kwaadaardige wereld om ons heen. Dat doet hij met een verbluffend grote technische polyvalentie. Of zijn beelden nu met een analoge of digitale camera zijn gemaakt, in scherpe kleuren of raadselachtig zwart-wit zijn afgedrukt, op fotopapier of in kamerbreed formaat: ze stralen een grote intensiteit uit en ontroeren telkens door hun directheid en eenvoud.

Schermvullende weergave Wolfgang Tillmans, Chloe, 1995 ©© the artist, courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne, Maureen Paley, London, David Zwirner, New York, Galerie Chantal Crousel, Paris

Tillmans werd begin jaren negentig bekend met zijn schijnbaar alledaagse foto’s van de Europese dance- en clubscene. Maar schrik niet: zo onschuldig zijn die beelden niet. Noem het zijn hedonistische periode. Tillmans outte zich op zijn 16de als homo en was lang gefascineerd door de relatie tussen gender en seksualiteit in het nachtleven.

Het kiezen van de kant van minderheden of verschoppelingen loopt als een rode draad door zijn carrière. Die activistische kant weerspiegelt zich in het krachtige portret van een lid van de feministische rockband Pussy Riot. En in zijn stekelige fotojournalistieke verslagen van manifestaties tegen de oorlog in Irak en de moslimban van Donald Trump, genomen op hetzelfde plein in Londen.

Ook zijn recentere conceptuele foto’s maken indruk in de industriële architectuur van Wiels. Een sterrenhemel in Afrika, een tak met op de achtergrond een hagelwit flatgebouw, twee vastgeplakte handschoentjes aan de bedampte ruit van zijn fotostudio. Het zijn intieme stillevens waarvan je de blik niet afgewend krijgt.

‘Today Is The First Day’ loopt tot 24 mei in Wiels in Vorst.

Schermvullende weergave Wolfgang Tillmans, Wet Room, Gloves, 2010 ©© the artist, courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne, Maureen Paley, London, David Zwirner, New York, Galerie Chantal Crousel, Paris

Schermvullende weergave Wolfgang Tillmans, Flatsedge, 2019 ©© the artist, courtesy Galerie Buchholz, Berlin/Cologne, Maureen Paley, London, David Zwirner, New York, Galerie Chantal Crousel, Paris