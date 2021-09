Mensen kijken met Martin Parr

Voor het eerst is in ons land een groot carrièreoverzicht van Martin Parr (69) te zien. Met vaak zwaar overbelichte beelden is de Magnum-fotograaf al zowat veertig jaar een meester in het verbeelden van de eigenaardigheden van mensen, of ze nu tot de onderklasse of de beau monde behoren.

De Brit heeft altijd met een grote verwondering en een scherp gevoel voor humor om zich heen gekeken. Zijn oog kon genadeloos zijn voor bepaalde vreemde gewoontes van zijn landgenoten. Die vergrootte hij dan uit, met gevoel voor drama en satire. Het heeft hem niet altijd geliefd gemaakt in het Verenigd Koninkrijk. Desondanks is hij er nooit willen vertrekken.

Parr woont al een eeuwigheid in Bristol, waar hij op dit moment herstelt van een kankerbehandeling. Het is de reden waarom de éminence grise van de documentairefotografie deze week een curator van het fotoagentschap Magnum naar de opening van ‘Parrathon’ in Brussel stuurde. ‘Martin is een moderne satiricus die de fotografie meer dan eens heeft heruitgevonden’, zei de vrouw. Dat was niet alleen omdat zijn fotografie zowel conceptueel als documentair was, ook technisch was Parr een durver. Hij bediende zich al schaamteloos van flitslicht toen dat not done was, en begon in kleur te fotograferen toen alleen reclamefotografen dat deden.

Schermvullende weergave Knokke, 2001. ©©Martin Parr / Magnum Photos

In 1994 werd hij lid van Magnum en enkele jaren geleden was hij ook voorzitter van het fotografencollectief. Aan het begin van de tentoonstelling in het Centrum voor Fotografie Hangar hangen de twee bepalende reeksen die destijds de aandacht van Magnum trokken. In ‘Last Resort’ schetste hij het portret van gezinnen uit de Britse arbeidersklasse die hun vakantie doorbrachten in een kleine badplaats in de buurt van Liverpool. Door zijn lens ziet het zomerse ontspanningsoord er eerder uit als industriegebied. Vakantiegangers liggen te zonnen naast een bulldozer en bestellen hun hamburgers en ijsjes in vreugdeloze strandbars. Hoe krenkend de beelden zijn voor zijn landgenoten, er zit ook veel mededogen in.

Hetzelfde kan je zeggen van de serie ‘The Cost of Living’ (1989). De fotograaf flitste ongenadig in op de Britse middenklasse die na tien jaar thatcherisme rijker werd, maar er daarom niet per se gelukkiger uitzag. Een feest van de schone schijn in levendige en onwankelbare kleuren.

Praal- en spilzucht

Als om het schone schijn gaat, kon ook de reeks ‘Luxury’ niet ontbreken. Door zijn aansluiting bij Magnum kreeg Parr toegang tot de wereld van de superrijken. Tussen 1997 en 2011 richtte hij zijn blik op het groteske gedrag van bezoekers van modeshows, kunstbeurzen en paardenraces en praal- en spilzuchtige bewoners van wereldsteden als Dubai en Moskou.

Schermvullende weergave New Brighton, 1983-85. ©©Martin Parr / Magnum Photos

Ook de schreeuwerige foto’s die hij twintig jaar geleden in Knokke maakte, blijven vermakelijk. Parr was in de tempel van het Belgische kustsnobisme om zijn Belgische galerist te bezoeken en werd gegrepen door het ‘m’as-tu vu’-gehalte van nogal wat tweedeverblijvers daar.

De 15 reeksen die Magnum in samenspraak met de fotograaf in de retrospectieve opnam, zweven heerlijk tussen fotoreportage en kunstfotografie. Zijn sociaal commentaar op de consumerende mens loopt als een constante door de opstelling. In ‘Small World’ - een ander carrièrehoogtepunt - richtte hij in de jaren negentig zijn camera op het internationaal massatoerisme. De recente serie over de hedendaagse selfiedrang van de reizende mens bewijst dat Parr zijn opmerkzaamheid voor de mens en zijn absurde gebreken niet is verloren. Moge de ondeugende voyeur snel weer beter worden.