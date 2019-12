Mooie plaatjes worden mensen

In het interbellum werd fotografie ontdekt als een krachtig wapen in de strijd voor sociale verandering. Het Musée de la Photographie in Charleroi toont welke beelden dat opleverde.

De pioniersjaren van de geëngageerde en militante fotografie in Europa hebben zoveel meer te bieden dan de iconische foto’s van de Spaanse Burgeroorlog en van de Franse verkiezingsoverwinning van het linkse Front Populaire in 1936. Dat maakt ‘Photographie, arme de classe’ duidelijk met zo’n honderd beelden en veertig documenten, vooral linkse tijdschriften.

De expo neemt de sociale en documentaire fotografie in Frankrijk en België tussen 1928 en 1936 onder de loep. Tegelijk laat ze zien hoe de fotografie begin 20ste eeuw een metamorfose onderging. In de late 19de eeuw werd in Parijs nog een pittoresk beeld opgehangen van de voddenrapers, de landlopers en de clochards, die bij het vallen van de nacht in de vuilbakken langs de Seine op zoek gingen naar etensresten.

Schermvullende weergave ©grafisch concept van het nummer Max Morise, Pontabry, Tchimoukow

Die geromantiseerde blik, eigen aan fotopioniers als Eugène Atget en de bourgeoisiepers, werd geleidelijk realistischer en empathischer. Een coalitie van geëngageerde kunstenaars en politieke bewegingen nam expliciet het maatschappelijk onrecht in het vizier. Mooie plaatjes werden mensen.

‘Typisch aan de geëngageerde fotografie was dat ze niet één stijl voorstond’, zegt curator Damarice Amao. ‘Men wilde niet kiezen tussen een documentaire aanpak, een subtieler tafereel of een opdringerige fotomontage. Elke stijl was goed om sociale vooruitgang te boeken. En bleef de foto wat op vlakte, dan was er nog altijd de legende.’

Een Belgische verkiezingsaffiche uit 1932 illustreert dat. ‘Weg Met De Krochten’, staat in felrode letters op het pamflet van de Gentse afdeling van de Belgische Werklieden Partij. Aan de ene kant toont een reeks foto’s de lamentabele staat van de arbeidershuisjes. Op de andere kant staat een modern gebouw, met daarbij het opschrift: ‘De socialisten deden 724 nieuwe woningen bouwen!’

Documenteren en delen

Die beeldtaal, op het snijpunt van het kritische discours, het militante gebaar en de documentaire esthetiek, kwam in een stroomversnelling onder invloed van de Association des Ecrivains et Artistes Révolutionnaires (AEAR). De organisatie verenigde fotografen uit Parijse avant-gardekringen zoals Jacques-André Boiffard, Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis en Germaine Krull met amateurfotografen en arbeiders. Die laatsten werden aangemoedigd zelf een camera op te nemen om hun werk- en levensomstandigheden aan de kaak te stellen.

Amao wijst op een beeld waarop zo’n fotoklas te zien is. ‘Er werden workshops georganiseerd en fotoclubs opgericht met het idee dat iedereen - ook al behoorde je tot de arbeidersklasse - een impact kon hebben door stakingen, meetings en hardhandige politieoptredens te documenteren en te delen.’

In België richtte de documentairemaker Henri Stock naar het voorbeeld van de AEAR de Association Révolutionaire Culturelle (ARC) op. Hij legde de wantoestanden in de armoedige Borinage vast, die in Charleroi zowel op film als in fotoreportagevorm worden getoond. Tegelijk wordt de werkman in de linkse media opgevoerd als een held die ook zijn rust en vrije tijd verdient.

Of ze nu een dakloze tonen die buiten in de kou staat aan te schuiven voor een kom soep of een fabriekswerkster die op tafel klimt om de methodes van haar bazen aan te klagen, alle beelden op de expo hebben een verschil gemaakt. Ze klaagden onrecht aan en legden mee de basis voor de naoorlogse humanistische fotografie en de fotoreportages zoals we die vandaag kennen.

‘Photographie, arme de classe’ loopt nog tot 19 januari in het Fotografiemuseum in Charleroi.

Schermvullende weergave ©© Mme Denise Boiffard