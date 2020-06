Nergens zonder weg | Heverlee

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck deze zomer naar wat verwondert en soms overdondert.

Er mochten alleen voedingskramen staan en er werd blijkbaar nogal veel babbelwater verkocht. Want op pinksterzondag kwetterden de tongen vurig op de markt. Niets zo mooi als flarden van opgevangen gesprekken. ‘Als iedereen zijn verstand gebruikt, komen we er wel, madame.’ Bij de bakkerijwagen zei de bakker dat als je bril aanwasemt, je hem ‘eens moet insmeren met scheerschuim. En als het niet helpt, heb je het verkeerde merk van scheerschuim.’ Bij de roze Citroën met de quiches zei een mevrouw: ‘In Turkije, bij dienen Erdogan, weet je hoeveel coronadoden er daar zijn? Niet één. Dat is wat anders dan hier.’

Niet alles wat op de markt verteld en aangeprezen wordt, is exacte wetenschap. Maar alle gesprekken gaan er nog over, nu we elkaar terugzien. Hoort u dat ook? Het is wennen. Aan mondmaskers, aan niet aanraken, niet kussen, aan de halflege markt, aan mensen die je niet herkent en aan verplichte wandelrichtingen.