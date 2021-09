Onrust in Oostende

Anaïs Lesy > ‘Remember How They Told Us Never To Look Directly Into The Sun’

Fort Napoleon en Mu.ZEE zijn de hoofdlocaties van de eerste Internationale Fotobiënnale Oostende, die zaterdag begint. Maar er zit zeker evenveel schoonheid in de anglicaanse kerk in de Langestraat, waar vijf beloftevolle jonge fotografen zichzelf en hun onrust tonen.

Schermvullende weergave Joris Deleersnyder> ‘Fieldnotes from Atopia’

Joris Deleersnyder (28) wordt aan­getrokken door het spanningsveld tussen de wetenschap en de mystiek. In zijn zwart-witreeks ‘Fieldnotes from Atopia’ verkent hij onbestaande landschappen en fenomenen. ‘Hoe meer we worden beïnvloed door het meetbare van de wetenschap, hoe minder plaats er is voor fantasie en verwondering. Missen we daardoor iets? Die vraag wil ik stellen.’

Ook Anaïs Lesy (25) legt een complexe relatie bloot: die tussen de mens en de natuur. Haar afstudeerreeks ‘Remember How They Told Us Never To Look Directly Into The Sun’ begon als een zoektocht naar haar hoogsensitiviteit, maar werd een fragiele reis langs vondsten, landschappen en karakters die haar dierbaar zijn. ‘En waarvoor we meer dan ooit zorg moeten dragen.’

Schermvullende weergave Jolien De Buyser> ‘Visible Soul’ uit de reeks ‘Orphic’ ©Jolien De Buyser

Jolien De Buyser (24) laat zich graag leiden door haar gevoelsleven. De reeksen die ze in Oostende toont, zijn erg persoonlijke verwerkingsprocessen. In ‘Orphic’ ensceneert ze enge, soms lugubere fragmenten uit haar eigen dromen - ‘die schrijf ik al neer zo lang ik het me kan herinneren’. In ‘A Man, Stronger Than Life Itself’ verbeeldt ze de donkerte die ze voelde nadat haar opa onverwacht was overleden.

Schermvullende weergave Elise Corten> ‘The Time Givers’ ©elise corten

Gedreven door gebeurtenissen in haar familie onderzoekt Elise Corten (27) in ‘The Time Givers’ het spirituele. ‘Er bestaan plekken waar je een soort overgang ervaart, naardimensies die we niet kunnen zien.’ In de vrij donkere reeks regisseert ze familieleden en mensen die dicht bij haar staan om haar verhaal te vertellen.

Schermvullende weergave Charlotte Mariën> ‘A Fashion Dream’ ©Charlotte Mariën