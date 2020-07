Paparazzo vanop twee hoog

#slowmotion | Veranderen vertragende tijden je blik? We vroegen het aan acht fotografen. Vandaag: Diego Franssens.

‘Als je 25 jaar fotografeert, is je oog getraind om naar mensen te kijken, te observeren en gade te slaan. Dat stopt niet als de wereld stilvalt, en je haast al je opdrachten ziet wegvallen.’

Diego Franssens woont in Antwerpen. Hij fotografeert voor onder meer Knack en De Tijd.

‘Deze beelden zijn gemaakt van aan onze eettafel. We wonen op de tweede verdieping van wat vroeger een bakkerij was, op het platte streepje van een T-splitsing. Het licht valt ’s avonds loodrecht onze woonkamer binnen. Het ronde hoekpand tegenover, waar vroeger melk werd verkocht, verzacht de bocht van de zijstraat die voor snel verkeer weleens als een verrassing komt. Het doet mensen stilstaan, vertragen of versnellen.’