Plek | Leut

PLEK | Omdat afstuderende creatievelingen dit jaar minder gelegenheid hebben om zich te tonen, maken we in De Tijd graag plaats voor zes fotografen in spe. Vandaag: Seppe Vanderauwera.

‘Hier is niets te zien. Wat moet ik hier?’ Dat was het eerste wat Seppe dacht toen hij in Leut arriveerde. Maar slenterend door het dorp zag hij in de voortuinen zoveel bomen die in onnatuurlijke vormen waren gegroeid en gesnoeid dat hij ze niet kon negeren. ‘Iedereen leek er op een of andere manier zijn identiteit mee naar voren te willen schuiven. Je waande je telkens in een ander land. Dat wilde ik documenteren.’