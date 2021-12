Toen viel het oog van fotografe Robin de Puy op haar eigen dorp

Ze reisde de wereld rond, maar tijdens corona was Robin de Puy, vijf jaar geleden uitgeroepen tot Fotograaf des Vaderlands, gewoon thuis in Noord-Holland. 'En plots kreeg mijn oog weer ruimte om te ontwaken.'

‘Down By the Water’ heet het prachtige nieuwe boek van Robin de Puy. En dat water ligt niet - wat je zou kunnen denken - in de Verenigde Staten. Het is de Zaan, een rivier in Noord-Holland die door Wormerveen en Wormer snijdt. De Puy woont daar en de foto’s maakte ze in 2020 en 2021. Dan is het duidelijk: dit boek ontstond toen de Nederlandse fotografe, net als de hele wereld, door de pandemie verplicht werd thuis te blijven.

Ze vertelt via Zoom dat ze andere plannen had. Na ‘If This Is True’ in 2015 - een roadtrip van 8.000 mijl door de States - en twee jaar later ‘Randy’ - een project over een jongen in Nevada - was ze gepakt voor een nieuw Amerikaans project. ‘Twee dagen voor ik naar New York zou vertrekken, ging het inreisverbod in’, zegt De Puy. ‘Opeens zat ik vast in mijn dorpje. Natuurlijk veroorzaakte dat paniek. Net toen de moord op George Floyd, corona en de verkiezing van Joe Biden zo’n impact hadden op Amerika, waar ik de voorbije 15 jaar zo mijn draai had gevonden, zat ik hier. Maar toen zag ik op weg naar de supermarkt Henk lopen, een man met op zijn schouder een papegaai die zijn hemd op die plaats had weggepikt. Plots kreeg mijn oog weer ruimte om te ontwaken. In mijn eigen woonplek, waar ik normaal die focus niet had.’

Henk staat diep in het boek, zonder papegaai, die was al dood toen De Puy haar dorpsgenoot fotografeerde. Maar al snel, ook omdat uitgeverij Hannibal haar vroeg of ze ‘iets had’, wist de fotografe dat Wormer en haar inwoners een boek zouden worden. Organisch gegroeid, zoals wel vaker. ‘Bij mij ontstaan die projecten vaak vanuit een noodzaak om voor mezelf een plek te vinden. Om me te verbinden met anderen. Als een soort houvast.’ In haar boek, dat ze zelf van teksten voorzag, schrijft ze dat mooi: ‘Hoe langer ik niet reis, hoe meer ik durf te kijken naar de plek waar ik woon.’

Mijn projecten ontstaan vaak vanuit een noodzaak om voor mezelf een plek te vinden. Robin de Puy Fotograaf

We hebben ze geteld: 49 Zaankanters staan in ‘Down By the Water’. Wie de foto’s ziet, ziet het oog van De Puy. Onmiskenbaar. Waar je aan zou kunnen twijfelen, is juist die plek. Anders gezegd: zonder context plaats je die mensen net zo gemakkelijk in Amerika. De betreurde journalist Johan Anthierens zei ooit dat wie in de eigen straat geen reportage kon maken, het ook in een ver buitenland niet kon. Met haar woorden: ‘In the end is het allemaal één pot nat.’ Al zegt ze het ook mooier: ‘Mensen die mijn foto’s zien, denken wel eens: ‘Jaja, die Robin legt altijd maar gekkies vast in Amerika.’ Zo zie ik dat niet. Mijn beelden, daar en hier, hebben meer te maken met herkenning dan met een land of een plek. We zijn allemaal mensen met struggles en we proberen allemaal overeind te blijven. Dat overstijgt de rest.’ Niet alleen fysiek. Ook innerlijk. Wie we als mens zijn.

De Puy, stammend uit een gezin van hoteluitbaters op het Nederlandse eiland Goeree- Overflakkee, woont nog niet lang in Wormer. De mensen kenden haar niet. Wisten niet dat ze prijzen won, exposities had en in 2016 al Fotograaf des Vaderlands was. Soms ging iemand haar toch googelen. ‘Dat kon averechts werken. Omdat mensen het zwaarder vonden wegen als ze wisten dat de foto’s door veel mensen zouden worden gezien. In Amerika is dat ook anders. Daar zegt men zelden nee. Zou dat de Nederlandse nuchterheid zijn? Maar soms helpt het. De moeder van Alyssa, die op de cover staat, zocht me op. En was zeer vereerd.’

We kijken nog eens naar de foto’s. We zien Henk, Alyssa, Horatcio, Zoran, Ahmad, Leen en Hannah. Zien we ook De Puy zelf? De Franse fotograaf Bernard Descamps schreef: elk portret is een zelfportret. Ze knikt via Zoom. ‘Dat roep ik al van bij het begin. Mensen zien een foto en zeggen: ‘Kijk, dat is Pietje, een boze man.’ Terwijl ze niet Pietje zien, maar vooral wie de fotograaf is: de jonge vrouw die bepaalt wanneer ze klikt. Keuzes zeggen vaak meer over mezelf dan over de geportretteerde. In het allerfijnste geval geeft de geportretteerde zelf ook iets en komt er een samensmelting.’