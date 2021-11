Vader is (niet) thuis

Bekijk je elke familiefoto afzonderlijk, dan lijkt het plaatje te kloppen. Maar geen enkel plaatje klopt. De vader in de woonkamer is telkens de fotograaf zelf. De Nederlander Hans Eijkelboom maakte de reeks ‘Met mijn gezin’ in 1973, op zijn 24ste. Hij belde in de late namiddag - dan was de kans het grootst dat de vader des huizes nog aan het werk was - aan bij onbekenden en vroeg om met hem op de foto te gaan. Als een echt gezin. Zo wilde hij vragen oproepen over de inwisselbaarheid van de vader en het rollenpatroon.

Intussen is Eijkelboom 72 en bekend om zijn reeksen over identiteit en de vraag in hoeverre we die zelf bepalen. Hij keek vaak rond op straat, op zoek naar gelijkenissen onder de voorbijgangers. Dat resulteerde in ettelijke series: rasters van mensen in jacquardtruien, groene parkajassen, transparante regenponcho’s. Maar hij bevroeg ook zichzelf en zijn mannelijkheid. Zoals in ‘De ideale man’. Voor die reeks uit 1978 vroeg hij aan een aantal vrouwen hoe hun droomman er vestimentair uitzag om zich vervolgens zo uit te dossen en op de foto te gaan - zonder en met de vrouw in kwestie. Het bewijs was geleverd: de ideale man bestaat niet.

Dat is ook het uitgangspunt van ‘Mas-culinities’. De overweldigende groepstentoonstelling in het Fotomuseum Antwerpen toont met werk van vijftig internationale fotografen en filmmakers - van de jaren zestig tot nu - dat mannelijkheid veel vormen aanneemt. Behalve Eijkelbooms reeksen ‘Met mijn gezin’ en ‘De ideale man’ is werk te zien van onder anderen Robert Mapplethorpe, Wolfgang Tillmans en Rineke Dijkstra. Alle onderwerpen worden belicht: macht en patriarchaat, hypermannelijke stereotypes, queer identiteit, het zwarte lichaam, vaderschap en de vrouwelijke blik op mannen. AW