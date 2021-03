Verken Track&Trace, fotofestival in Kortrijk

Volgen en gevolgd worden hoort meer dan ooit bij het leven. Kortrijk maakte er voor zijn eerste fotofestival een thema van. Gerenommeerde en onbekendere fotografen tonen zes weken lang hun werk op erfgoedsites, pleinen en stadsmuren. Een overzicht, vertrekkend vanuit vier beelden.

Verbonden in eenzaamheid

Paardenstallen, Korte Kapucijnenstraat z/n

Een kruispunt in de Chinese stad Wuhan, een tweetal jaar geleden. Een vrouw steekt over. Meisje aan de ene hand, plastic tas in de andere. De Gentse fotografe Cato Van Rijckeghem (24) staat op hetzelfde kruispunt te wachten op een afspraak. Ze maakt het beeld omdat het zo mooi past in de reeks waaraan ze op dat moment werkt.

In ‘Our Life is Full of Sunshine’ onderzoekt Van Rijckeghem hoe het was om als meisje op te groeien tijdens de eenkindpolitiek in China tussen 1979 en 2015,

wetend dat je ouders liever een jongen hadden gehad. Het thema intrigeert de

fotografe omdat haar zus is geadopteerd vanuit China, waar ze als gevolg van de eenkindpolitiek te vondeling werd gelegd.

Van Rijckeghem ontdekte dat de meisjes die in die periode in China opgroeiden - als enig kind, of in uitzonderlijke gevallen met een broer of zus - dezelfde gevoelens delen. ‘Eenzaamheid is een grote emotie die hen verbindt. Maar er is ook het gevoel van een soort afwijzing, van niet helemaal te voldoen.’

Die gevoelens beheersen ‘Our Life is Full of Sunshine’, een zin uit een propagandalied van de jaren 80. De reeks bestaat uit portretten van de jonge vrouwen die Van Rijckeghem opzocht en uit beelden die aansluiten op de gesprekken die ze met hen voerde. ‘De foto op het kruispunt is een toevalstreffer. Maar net zo graag ensceneer ik iets. De lijn tussen document en fictie trekt me aan. Een naturel beeld blijkt soms in scène gezet, een geënsceneerd beeld lijkt soms naturel. Maar nooit mag het vrijblijvend zijn.’

De reeks, omringd door audiofragmenten, flarden uit brieven en stills uit een

Chinees propagandafilmpje, is te zien in de Track & Trace-expo documentaire fotografie in de Paardenstallen, die in andere tijden deel uitmaakten van Brouwerij Tack. Van Rijckegem deelt de locatie met vier fotografen, onder wie Sebastien Steveniers. Hij toont zijn reeks ‘Bosfights/Live Free’, over voetbalhooligans die het gevecht opzoeken.

Bieke volgt Agata volgt Germaine

Groeningeabdij, Begijnhofpark z/n

Schermvullende weergave ©Bieke Depoorter/ Magnum Photos

Het lijkt een scène uit een theaterstuk. En dat is het ook een beetje. Agata zit aan de piano in de kleren van Germaine, de overleden eigenares van een huis waarin ze

een tijd heeft gewoond. Op basis van dagboeken, foto’s en video’s beeldt ze zich

samen met de Gentse Magnum-fotografe Bieke Depoorter in hoe het zou zijn om Germaines leven te leiden.

De Germaine-scènes - op het balkon, in de badkamer, in het restaurant, telefonerend in de gang, zonnebadend in de tuin - maken deel uit van Depoorters project ‘Agata’. In Kortrijk hangen ze dicht bij elkaar in een donker kamertje. Daarnaast is een grote ruimte gevuld met tientallen beelden van Agata als Agata, hard zoekend naar wie ze zelf is.

Depoorter begon de Poolse Agata te volgen in november 2017, toen ze haar leerde kennen in een stripteaseclub in Parijs. En op een bepaald moment gingen ze samen dus ook de sporen van Germaine volgen. Die elkaar kruisende zoektochten zijn

intens, en soms complex.

Niet zolang geleden besliste Depoorter met de reeks te stoppen. Voorlopig toch. ‘Het mooie van het project is dat het meer vragen dan antwoorden bevat. Dan kan ook verwarrend worden’, schrijft ze in een brief aan Agata, die te lezen is op de solo-

expo van Track & Trace. De fotografe worstelde ook almaar meer met de vraag: ‘Zouden sommige dingen zijn gebeurd als ik er niet bij was geweest?’

Dansend door de stroate

Lokaal talent in de publieke ruimte

Schermvullende weergave ©Willy Houthoofd

Track & Trace zet sterk in op lokaal talent. Het festival koppelde tachtig leden van Kortrijkse fotoclubs en -verenigingen aan elf Kortrijkse welzijnsorganisaties, die voor en achter de schermen lieten kijken. Zoals De Stroate, een vereniging ter bevordering van de hiphopcultuur.

De foto’s die dat opleverde, trekken een visueel spoor door de binnenstad en leiden ook naar het historische openluchtzwembad Abdijkaai. Bij negen van die beelden hoort geluid. Wie de QR-code scant, krijgt een ontroerend verhaal of een grappige anekdote in het oor gefluisterd door de West-Vlaamse zanger en muzikant Wannes Cappelle.

‘De combinatie van lokaal, nationaal en internationaal talent maakt het fotofestival uniek. De grote betrokkenheid van de lokale fotografen versterkt het imago van de stad’, zegt Anke D’Haene, projectleider van Track & Trace. De aandacht voor lokaal

talent past zeker ook in de ambitie van Kortrijk om in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa te worden.

In het vizier van de FBI

Texture, Noordstraat 28

Schermvullende weergave

Geen fotograaf heeft het volgthema van het Kortrijkse festival zo intens ervaren als Hasan Elahi (49). De Amerikaanse mediakunstenaar en kunstprofessor met Bengalese roots kreeg op 19 juni 2002 de FBI achter zich aan. Hij kwam terug van een opdracht in het buitenland, toen hij in Terminal A van de luchthaven in Detroit naar een kamertje werd gebracht. Wat daarna volgde, was de aanleiding voor het project ‘Tracking Transience’.

De agent in het kamertje wilde weten waar Elahi precies was geweest, wat hij had gedaan, met wie hij had gepraat, en of hij toevallig ook nog wist wat hij op 12 september 2001 had gedaan. De kunstenaar, een nauwgezette planner, nam zijn digitale agenda erbij en antwoordde gedetailleerd. Het verhinderde niet dat hij een terreurverdachte bleef en zich nog een halfjaar lang geregeld moest melden in het FBI-kantoor in Tampa, Florida, om nog meer vragen te beantwoorden. Soms met leugendetector.

Toen de FBI uiteindelijk inzag dat hij niets kwaads in zich had, besliste Elahi de FBI - en de wereld - op de hoogte te houden van zijn doen en laten. Hij deelde de nummers van de vluchten die hij nam. Hij fotografeerde wat hij at, wat hij kocht, waar hij zat te wachten op de trein, waar hij ging plassen zelfs. Hij gaf zelfs inzage in zijn betaalgegevens. Het idee: door een inlichtingendienst met zoveel persoonlijke gegevens te overstelpen devalueer je die informatie en kan je verder met je min of meer anonieme leven.

Intussen bevat de databank van Elahi duizenden en duizenden beelden van gerechten, wachtzalen, winkelrekken, tankstations en toiletpotten. Daar put hij uit om nieuw werk te maken. Voor de knap opgebouwde groepsexpo van Track & Trace creëerde hij een opvallend behangpapier. De gele strepen refereren aan de deining van de Leie, die goud kleurde toen er nog vlas in werd geroot. Ze refereren ook aan de structuur van de tentoonstellingsruimte, de gouden kroonzaal van het textielmuseum Texture.

Daar staat ook ‘The Lookout’, een installatie van mediakunstenaar Dries Depoorter. In een soort controlekamer krijg je een stroom livebeelden van zo’n 1.500 onbeveiligde camera’s te zien. Ze staan op skipistes, in koeienstallen, in kluiszalen wereldwijd. Sommige camera’s laten zich zelfs besturen met een gamecontroller. Een confrontatie met de grenzen van de privacy.