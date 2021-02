PLEK: Omdat afstuderende creatievelingen dit jaar minder gelegenheid hebben om zich te tonen, maken we in De Tijd graag plaats voor zes fotografen in spe. Vandaag: Marie-Sol Sebrechts Gillain.

De laatstejaars in de masteropleiding fotografie van Sint-Lucas in Antwerpen kregen voor een van hun opdrachten een Vlaamse plek met een bijzondere naam toegewezen. Marie-Sol Sebrechts Gillain (33) trok naar Vliegenstal, in de Wase gemeente Vrasene.

Toen ze de eerste keer op haar plek stond - ‘om al eens rond te kijken’ - sloeg heel even de vertwijfeling toe. Vliegenstal bleek niet meer dan een straat. Met veel weilanden en amper zes huizen. Grafische beelden leken Marie-Sol de enige mogelijkheid. Maar toen werd het alsnog iets persoonlijks.

Schermvullende weergave ©© Marie-Sol Sebrechts Gillain.

‘Ik overwon mijn verlegenheid, wat ik wel vaker moet doen, en ging bij alle zes de huizen aanbellen. Ik wilde de straat een gezicht geven. Alleen de bewoner van het laatste huis deed open en nodigde me uit op zijn erf. Johan en zijn vrouw Igumbor waren eerder zwijgzaam, in tegenstelling tot hun dochter van tien. Zij toonde me enthousiast alle hoekjes van het kippenbedrijf. De rode rubberlaarzen zijn van haar kleine broer.’

Schermvullende weergave Dit is Igumbor Onyisi, de vrouw van Johan. Samen runnen ze de boerderij. Ze hebben twee kinderen: Iris (10) en Emile (4). ©© Marie-Sol Sebrechts Gillain.

Marie-Sol gaat het liefst intuïtief te werk. ‘Een beeld moet me een bepaald gevoel geven. De sfeer primeert op het technische.’ Haar toekomst als fotografe - een vroege roeping waaraan ze pas na twee niet-creatieve studies en een job in de marketing gehoor gaf - ziet ze in een documentaire context. ‘Makkelijk wordt het niet, en daar heeft corona niet eens iets mee te maken. Maar ik maak me sterk dat er altijd verhalen zullen zijn die verteld moeten worden.’

Schermvullende weergave ©© Marie-Sol Sebrechts Gillain.

Voor haar meest persoonlijke verhaal is het wachten tot het virus onder controle is. In Bolivia, het land waar ze vandaan komt, wil Marie-Sol op zijn minst twee plekken documenteren die haar mee definiëren. ‘Het weeshuis waar ik twee weken heb verbleven voor mijn adoptieouders me meenamen naar Antwerpen. En de plaats waar mijn natuurlijke mama is bevallen. Het wordt sowieso emotioneel.’

Schermvullende weergave ©© Marie-Sol Sebrechts Gillain.