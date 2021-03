Omdat afstuderende creatievelingen dit jaar minder gelegenheid hebben om zich te tonen, maken we in De Tijd graag plaats voor zes fotografen in spe. Vandaag: Jeffrey Torremans.

De laatstejaars in de bacheloropleiding fotografie van Sint-Lucas in Antwerpen kregen voor een van hun opdrachten een Vlaamse plek met een bijzondere naam toegewezen. Jeffrey Torremans (24) trok naar Voort, dat bij Borgloon hoort.

Voort wordt weleens omschreven als een landbouwdorp. Maar eigenlijk is het gewoon een straat waar mensen wonen die iets met landbouw hebben. Voorlopig toch nog. Daarom wilde Jeffrey hen graag op de foto. ‘Normaal hou ik het bij vormen en structuren in het landschap of het straatbeeld. Maar hier klopt de combinatie.’

Schermvullende weergave ©© Jeffrey Torremans

Jeffrey kwam uit bij Charly, een grondwerker van 75. En bij Matheo, Tuur en Steve, die uit een familie van fruittelers stammen. ‘Veel gepraat hebben we niet. Het dialect stond wat tussen ons in. Dat vond ik niet erg. Er moest niet per se iets gezegd worden.’

Tevreden zijn over een beeld vindt Jeffrey moeilijk. ‘Er is altijd die kritische stem. Maar ik probeer ze als iets positiefs te zien. Ze helpt me beter te worden.’ AW