beeld verhaal | 'Allfather'

Acht fotografen vertellen over een beeld dat in een verhaal past. Vandaag: Sébastien Van Malleghem. Met zijn zesde boek, ‘Allfather’, brengt hij een ode aan de intensiteit van de natuur. Het kwam tot stand via crowdfunding en is te bestellen op zijn website.

Sébastien Van Malleghem (35) stapt graag binnen in de wereld van anderen. Hij maakte veelgeprezen reeksen over het leven in Belgische gevangenissen, Mexicaanse lijkenhuizen en ruwe Scandinavische landschappen. In zijn zesde boek, ‘Allfather’, laat de Waalse fotojournalist binnenkijken in wat hij zijn wereld noemt. ‘Ik trek graag in mijn eentje naar extreme, moeilijk toegankelijke plekken om de natuur in al haar kracht en fragiliteit te omarmen.’

Het verlangen daarnaar werd aangewakkerd door een zwempartij met alligators in het moerasgebied Everglades in Florida in 2018. Een schoonheidsshock, noemt Van Malleghem het. ‘Ik herinner me nog goed hoe fris het water aanvoelde. En hoe helder het was. Ik voelde me als in een film. Op 20 centimeter van mij zwommen dieren van 4 meter lang die me zo hadden kunnen opeten. Maar dat deden ze niet. Na 30 seconden voelde ik me op mijn gemak. Op het land zijn alligators traag en lelijk. Maar zwemmend zijn ze snel en sierlijk.’

Het beeld van de alligatorstaart, gemaakt met een eenvoudige onderwatercamera van Nikon, lijkt ver af te staan van zijn maatschappelijke fotoreeksen. Maar Van Malleghem ziet de parallellen. ‘Net als gevangenissen en lijkenhuizen boezemt een vijver vol alligators de mensen angst in. Het is een plek waar ze niet willen gaan kijken, en net daarom wil ik het wel.’

Dat had hij als kind al. ‘Ik speelde liever met dino’s en reptielen dan met vrachtwagens. En ik vond de stad van Batman fantastisch: met al die criminelen die akelig zijn, maar ook heel sterk’, zegt Van Malleghem. ‘De donkerte trekt me aan. Er zijn minder mensen en ik vind er schoonheid. En wellicht ben ik ook een beetje verslaafd aan de adrenaline.’

Nietig

De natuurbeelden in ‘Allfather’ maakte Van Malleghem over de jaren heen. In de Verenigde Staten, IJsland, Noorwegen en Frankrijk, maar ook gewoon in België. Bij hem thuis zelfs. ‘Je hoeft niet ver te reizen om schoonheid te zien’, zegt hij. ‘De wereld kan je eigen tuin zijn.’

Hij meent het oprecht. Maar zodra zich een kans aandient om de natuur in haar extremiteit te ervaren, zijn z’n koffers snel gepakt. Zoals in december 2020, toen hij twee weken op een desolaat Noors eiland mocht doorbrengen. ‘Aan het einde was er maar een uur daglicht. Maximaal. Ik ging duiken met orka’s en ’s avonds keek ik naar het noorderlicht. Dat klinkt als te veel, maar zo intens is de wereld.’

Ik zal nooit wachten tot het opklaart. Sébastien Van Malleghem Fotojournalist

Van Malleghem wil zichzelf eraan herinneren dat hij als mens nietig is. ‘Als je daar alleen in een hut zit, voel je: de natuur kan je zo wegblazen. En ze bepaalt je dag. Als de sneeuw zo hoog ligt dat je de deur amper open krijgt, dan blijf je binnen. Dat is hoe het zou moeten zijn, en hoe het ooit was. Het wordt hoog tijd dat we de natuur weer gaan respecteren.’

In zijn werk stelt de fotograaf zich nederig op. ‘Ik neem het licht hoe het komt. Of het nu mist, regent of stormt, ik zal nooit wachten tot het opklaart. En ik maak mijn lens niet schoon voor ik afdruk. Ik hou van fouten in de fotografie.’