beeld verhaal | 'Ik ben graag alleen met mijn gedachten'

Acht fotografen vertellen over een beeld dat in een verhaal past. Vandaag: Alessandra Ruyten. Vorig jaar begon ze werk te maken waarin ze voor het eerst compleet zichzelf is. Haar expo ‘What Remains’ loopt tot 22 augustus in de kunstgalerie De Wael 15 in Antwerpen.

Het is ‘op dit moment’ haar favoriete beeld in de expo: ‘Balance.’ Omdat het haar doet stilstaan bij een moment waarop ze intens gelukkig was. Omdat het anderen kan terugvoeren naar een harmonie die zij ooit hebben ervaren. En omdat het representatief is voor het werk dat ze voortaan wil maken. ‘Dit ben ik. Dit wil ik uitdrukken. En meer is er niet.’

Alessandra Ruyten (29) maakte naam met artistieke portretten van muzikanten en andere kunstenaars. Maar ze voelde altijd al dat er meer fantasieën en verhalen in haar zaten. Toen het land half maart 2020 in lockdown ging en ze haar vader verloor, besloot ze te experimenteren met abstractie. Ze zette een digitale camera op een statief en filmde zichzelf. Scènes met een intense compositie puurde ze verder uit om er imperfecte monoprints van te maken.

Het heeft geleid tot een reeks ‘anonieme naakten’, waarin ook andere modellen

figureren. Op de expo ‘What Remains’ in de Antwerpse galerie De Wael 15 toont ze die voor het eerst, samen met ouder werk. Sommige naakten zijn afgedrukt met zwarte acrylverf, andere zijn gemaakt in blauwdruk. Allemaal zijn ze vierkant. ‘Een overblijfsel van mijn voorliefde voor polaroids. En een vorm die goed bij mijn rechtlijnige geest past. (lacht) Ik heb wel wat last van OCD, obsessive compulsive disorder. Een vierkanten beeld dus, met een vierkanen passe-partout in een vierkanten lijst.’

Geen smalltalk

Ruyten zegt opgelucht te zijn dat ze de portretfotografie achter zich heeft gelaten. Ze ziet haar nieuwe werken zo graag dat ze ze zelf aan de muur zou hangen. En ook: bij wat ze nu doet, komt geen smalltalk meer kijken. Het past veel meer bij de introvert die ze is, maar die ze te lang heeft verwaarloosd.

‘De meesten van mijn vrienden zijn extravert, en ik heb mezelf altijd gedwongen dat ook te zijn. Het gevolg was dat ik me in groep vaak de weirdo voelde, omdat ik er na een paar uur toch naar verlangde even alleen te zijn. Ik heb mezelf die uitlaatklep lang niet gegund. Vandaag weet ik: ik voel me het allergelukkigst als ik alleen ben met mijn gedachten. Daarin lijk ik op mijn vader. Hij heeft altijd naar zijn introversie geleefd, waardoor ik me soms afvroeg of hij niet eenzaam was. Nu begrijp ik hem.’

De komende tijd wil Ruyten nog veel experimenteren met anonieme naakten. ‘Ik hou van die puurste vorm: de mens wie hij is, zonder de verpakking. Daarom laat ik alles wat afleidt uit mijn beelden verdwijnen.’ Niet voor niets is Mark Rothko haar favoriete kunstenaar. ‘Zijn werken behoeven geen uitleg. Het gevoel dat ze je geven, dat is interessant. Ik hoop dat mensen in mijn werken ook een soort rustpunt vinden.’