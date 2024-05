Elliott Erwitt: de fotograaf die een beetje tegen zijn zin ook kunstenaar was

Toen fotograaf Elliott Erwitt op 29 november 2023 stierf, was hij 95. Die dag overleed ook Henry Kissinger. De gewezen Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken was 100. Dat ze op dezelfde dag zouden sterven, wisten ze niet toen Erwitt in 1958 een portret maakte van Kissinger. Natuurlijk was dat toeval. Maar in de dood werden zo twee iconen verenigd. Eén van de politiek en één van de fotografie.