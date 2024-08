Reis door Europa in negen foto-expo's | Wat is nog fotografie in een wereld van AI-beelden?

Tijdens de zomervakantie reizen we negen weken door Europa, op zoek naar boeiende fotomusea en tentoonstellingen. Soms onbekend, altijd prikkelend. Vandaag de expo 'Welt anschauen' in Chemnitz.