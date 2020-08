slowmotion | Als geluiden beelden worden

Veranderen vertragende tijden je blik? We vroegen het aan acht fotografen. Vandaag: Jan Locus.

'De monotonie en de vertraging van de dagen kwamen vergezeld van veel onzekerheid. Tegelijk boden ze me de kans om die ene filmmontage af te werken waarin ik al iets te lang vastzat.'

Schermvullende weergave ©Jan Locus

'Terwijl ik zat te monteren viel me op dat mijn omgeving me minder vertrouwd in de oren klonk. De kindergeluiden van de scholen en de kinderopvang vlakbij waren verstomd. Het autolawaai was verstild. In de plaats hoorde ik sirenes van ziekenwagens. En stemmen van politieagenten, die ons door een megafoon aanmaanden binnen te blijven.'

Jan Locus woont in Brussel. Hij is fotograaf en filmmaker. Tot 22 augustus is werk van hem te zien in de Schönfeld Gallery in Brussel.

'Dat bracht me op het idee lange geluidsopnames te maken. Bij een van mijn eerste tien uur durende opnames registreerde ik toevallig ook de politiehelikopter tijdens de rellen in Anderlecht, nadat de 19-jarige Adil was overleden bij een aanrijding door een politievoertuig. Wat een contrast met het getjilp van de vogels in mijn stadstuintje.'

Schermvullende weergave ©Jan Locus

'Al snel wilde ik bij die geluiden ook beelden. In mijn tuin plaatste ik een wildcamera om de vogels te verschalken. En vanuit de ramen van mijn huis begon ik foto's te maken bij het stedelijke gezoem dat ik had opgenomen. Of hoe je zo weer in een volgend project rolt.'