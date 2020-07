slowmotion | De wereld van Marie

Vertragen veranderende tijden je blik? We vroegen het aan acht fotografen. Vandaag: Brecht Van Maele.

Brecht Van Maele woont in Gent. Hij fotografeert vaak in opdracht van De Tijd.

'Lege straten. Niemand op de parking. De ziekenhuisgangen voor ons alleen. Toen we ons op zondagavond 29 maart naar het verloskwartier haastten, ging de lockdown nog meer bevreemden. Maar het water was gebroken, geen tijd dus om daar filosofisch over te doen.'

'Even later was Marie er. En na een nachtje ziekenhuis waren we met zijn allen weer thuis, tot vreugde van onze dochter van vijf. Familie en vrienden lieten van zich horen. Ze belden, whatsappten, facetimeden. Af en toe klopte er eens iemand aan het raam. Druk werd het nooit. En dat voelde wel goed. Ik begon vurig te hopen dat iets van die nieuwe rust zou blijven hangen als het normale leven weer op gang kwam.'

Schermvullende weergave ©Brecht Van Maele

'Intussen zijn we drie maanden verder en kunnen we in grotere bubbels aan de bubbels. Ik heb de indruk dat Marie de plotse drukte in haar nog kleine wereld maar matig weet te smaken. Zou ze dan toch eenkennig zijn?'