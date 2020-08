slowmotion | Het laatste bolwerk van subtiele emoties

Károly Effenberger is een Nederlander en woont in Brecht. Hij fotografeert vaak in opdracht van De Tijd.

‘Toch zijn het gek genoeg mensen die me fotografisch het meest prikkelen. Het idee van een toekomst waarin mensen in de openbare ruimte achter mondmaskers schuilgaan, maakt de portretfotografie des te urgenter. Het gezicht als het laatste kleine bolwerk waarin je subtiele emoties kan waarnemen, zal door de fotografie bewaard blijven.’

‘Toen België half maart in lockdown ging, verbleef ik in Nederland. En omdat mijn opdrachten geannuleerd werden, besloot ik er te blijven. Bij mijn geliefde. Ik kijk graag naar haar, en mijn camera is altijd wel in de buurt. Ze is geen Nederlandse en oogt vooral mediterraans. Gelukkig maar, want er zijn grenzen aan wat ik aan Nederland kan verdragen.’