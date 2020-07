slowmotion | Oneindig dichtbij

Veranderen vertragende tijden je blik? We vroegen het aan acht fotografen. Vandaag: Lara Gasparotto.

Lara Gasparotto woont op een boot in Angleur, ten zuiden van Luik. Ze maakt autobiografische en ongepolijste foto's, waarmee ze de kijker in de eerste plaats wil ontroeren.

'Tijdens de lockdown trok ik me terug bij mijn familie op het platteland, vlak bij de plek waar ik ben opgegroeid. We zorgden voor elkaar. En door de gedeelde angst voor het virus kon ons intense samenzijn niet uitmonden in geruzie. Het voelde als een unieke kans om zo lang samen te zijn.'