slowmotion | Schetsen van iets nieuws

Koen Broos woont in Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in schrijversportretten en theaterfotografie. Tot eind augustus is werk van hem te zien in de openluchtexpo 'Exi(s)t' in Brussel.

'In 'normale' tijden is er tussen de opdrachten door altijd wel een reeks of een expo die mijn aandacht opeist. Toen corona onze levens vertraagde vond ik de rust die nodig is om met een andere blik door mijn archief van persoonlijk werk te gaan. Ik was benieuwd wat ik zou tegenkomen. Tijdens het fotograferen maak je soms zonder het te beseffen schetsen van iets nieuws. Zou ik nu zien wat ik destijds nog niet zag?'

'De zoektocht leidde me naar complexe composities die naturel blijven aanvoelen. Naar meer licht ook. Ik selecteerde en selecteerde, legde de beelden open in mijn atelier. En plots zag ik een verhaal dat vandaag betekenisvol voor me is. Toen we weer uit ons kot mochten, ben ik gaan wandelen om te zien of ik dat verhaal kon aanvullen met nieuwe beelden. 'Serie 8, My Drawings' is het resultaat.'