België heeft nieuwe 'Master of Wine'

Christophe Heynen, een wijnondernemer uit Luik, heeft de prestigieuze titel behaald die wereldwijd maar aan 409 wijnfanaten is toegekend.

De titel van Master of Wine werd in 1953 gecreëerd door het Londens instituut met dezelfde naam om de top van de top in de wijnwereld te bekronen. Het enorm zware studieprogramma omvat zowel oenologie, wijnhandel, geschiedenis, wijncultuur... Jaarlijks starten enkele honderden kandidaten de studies. Maar de titel is bijzonder moeilijk te behalen. Vrijdagochtend kregen naast Heynen nog 15 anderen wereldwijd het nieuws dat ze geslaagd waren.

'Ik ben meer dan vier jaar bezig met het project', zegt de nieuwe 'MW' Christophe Heynen in een reactie. Hij proefde duizenden wijnen blind en 'blokte' stapels wijnliteratuur.

Heynen is slechts de tweede Belg die Master of Wine wordt, na Jan De Clercq uit Maldegem in 1998. In ons land wonen ook de Masters of Wine Pedro Ballesteros (Spanje) en Fiona Morrisson (Amerikaans-Brits met de dubbele en ook Belgische nationaliteit). Wereldwijd zijn er 409 Masters of Wine.