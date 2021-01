Belgische gastronomie scoort verrassend sterk in crisisjaar

Met één nieuw driesterrenrestaurant, twee extra tweesterrenzaken en tien nieuwe restaurants met één ster heeft Michelin een Belgische restaurantgids met onverwachte sterke resultaten afgeleverd. ‘2021 heeft het potentieel om restaurants een deel van hun omzetverlies te helpen inhalen.’

Wie de restaurantgids van Michelin voor 2021 doorneemt, krijgt de indruk dat het al bij al goed gaat met de Belgische gastronomie. Zo bekroont de Franse bandenmaker in 2021 veel meer restaurants dan in 2020. Bovendien verheffen de inspecteurs het Antwerpse Zilte tot de absolute top, een zeldzame eer. België telt daardoor twee driesterrenrestaurants - het Hof van Cleve heeft die trofee al sinds 2005 achter zijn naam. Net daaronder breidt Michelin het aantal Belgische tweesterrenrestaurants uit van 21 tot 23: Castor in Beveren-Leie en Bartholomeus in Knokke-Heist hebben volgens de gids een ‘uitzonderlijke keuken’.

Als een inspectie wat minder goed was, waren we geneigd dat door de vingers te zien. Werner Loens Hoofdinspecteur Michelin

Dat 2020 tegelijk een aartsmoeilijk jaar was, blijkt uit het hoge aantal sterrenrestaurants dat uit de gids verdwenen is, meestal vanwege een sluiting of een faillissement. Dat was onder meer het geval voor Ter Leepe in Zedelgem (failliet) en The Glorious in Antwerpen (gestopt). Alles samen verdwenen 13 sterrenzaken. Ook de inspectieteams van Michelin beleefden bizarre tijden. Door de lockdown in het voorjaar hadden de inspecteurs het moeilijk alle adressen te bezoeken. ‘We hebben prioriteiten moeten stellen. We hebben een lijst opgesteld van restaurants die we absoluut wilden bezoeken’, zei Michelin- hoofdinspecteur Werner Loens. ‘Dat is voor 90 procent gelukt.’

Empathie

Hij hoopt restaurants die niet geïnspecteerd werden in 2021 zo snel mogelijk te laten bezoeken. Volgens de hoofdinspecteur is de gids dit jaar ‘met empathie’ te werk gegaan. ‘Als een inspectiebezoek wat minder goed was, hebben we de neiging gehad die fout door de vingers te zien. In 2021 hopen we dat die restaurants weer op hun niveau zitten.’

Bij twee sterrenrestaurants, Little Paris in Waterloo en Pouic Pouic in de buurt van La Louvière, waren de inspecties blijkbaar zo ondermaats dat Michelin de ster toch schrapte.

Bij de bekroonde sterrenrestaurants zitten namen die algemeen verwacht waren, zoals Le Pristine, het nieuwe project van Sergio Herman in Antwerpen. Ook Bar Bulot, een luxebrasserie van het team achter Hertog Jan, Willem Hiele in Koksijde en l’Envie in Zwevegem hebben het Michelin- DNA in de genen. Andere namen zijn dan weer erg verrassend, zoals het Thaise restaurant Boo Raan in Knokke-Heist. De vrouwelijke chef Dokkoon Kapueak brengt er authentieke, maar simpele bereidingen uit haar thuisland.

Libertine

Ook Libertine is een atypisch sterrenrestaurant, ook al haalde chef Dominique Tondeurs ooit een ster met Fleur sur l’Eau in Dendermonde. Toch is Libertine amper een jaar geopend en haalt het bij concurrent Gault & Millau een bescheiden score van 13,5 op 20.

Loens is optimistisch voor de gastronomie in 2021. ‘Er is potentieel om een stuk van de verloren omzet in te halen. Veel mensen zijn in 2020 niet op reis geweest en hebben weinig geld uitgegeven op restaurant. Zodra de restaurants weer open mogen gaan, verwacht ik een toevloed aan reservaties.’ Bovendien heeft Michelin nog heel wat dossiers voor sterrenrestaurants ‘in de schuif zitten’, zegt Loens. ‘Sommige dossiers, zoals Zilte, hebben we jaren van nabij gevolgd. Die hebben we dit jaar afgerond. Maar we hebben er nog.’