Beste restaurant ter wereld ligt (opnieuw) in Modena

Drie Europese restaurants halen dit jaar de podiumplaatsen van’The World’s 50 Best Restaurants’, een invloedrijke gastronomische ranglijst.

Osteria Francescana in het Italiaanse Modena mag zich dit jaar opnieuw het beste restaurant ter wereld noemen. De zaak van topchef Massimo Bottura herovert de toppositie die hij in 2016 al bekleedde. Het Italiaanse restaurant moest vorig jaar alleen het New Yorkse Eleven Madison Park voor zich dulden, dat dit jaar naar de vierde plaats zakt.