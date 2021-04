Driesterrenrestaurant Zilte verhuist tijdelijk uit Antwerpen

Zilte, het driesterrenrestaurant van chef Viki Geunes, verhuist tijdelijk naar een domein bij Puurs. De originele locatie in het MAS in Antwerpen is te klein om coronaproof en rendabel te kunnen openen.

Als op 8 mei de horecaterrassen weer open mogen, zal Viki Geunes geen sterrenmaaltijden serveren op de bovenste verdieping van het Antwerpse Museum MAS. 'Het terras van Zilte zelf is te klein en op het dak van het MAS is er te veel wind. Het is onmogelijk daar een heel menu te serveren', zegt Geunes.

Daarom ging de chef, die begin dit jaar een derde Michelinster in ontvangst mocht nemen voor Zilte, op zoek naar een alternatief. Dat vond hij in de buurt van Puurs, op het wijndomein Valke Vleug in Liezele. 'Ik wilde alleen iets buiten doen als we de unieke ervaring van Zilte konden garanderen, dus niet in een tent gaan koken.'

Toen kwam de chef bij Valke Vleug terecht, dat al langer wijn levert aan het restaurant. ‘Het terras is overdekt en geeft uit op de druivenranken van het domein. Mocht het niet bestaan, zou ik het zelf maken.' Geunes verhuisde al zijn potten en pannen naar Liezele en richtte het terras in als restaurant, met vijf tafels voor twee en vijf voor vier personen.