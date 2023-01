Lionel Rigolet (Comme chez Soi) over het verlies van een ster: 'Misschien heeft Michelin me wakker geschud'

Dat Lionel Rigolet in mei 2022 zijn tweede Michelin-ster verloor, kwam hard aan. Tot vandaag is de chef van Comme chez Soi niet helemaal van die klap hersteld. Zonder de steun van zijn familie en vrienden spraken we elkaar nu misschien niet. Maar veerkracht haalde het van moedeloosheid. ‘Misschien heeft Michelin me wakker geschud, en dan is het een goede zaak’.