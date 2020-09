Michelin stelt nieuwe gids twee maanden uit

Meestal wordt de nieuwe culinaire gids in het najaar voorgesteld, maar door de coronacrisis en de sluiting van heel wat restaurants zal de voorstelling van de gids van 2021 plaatsvinden op maandag 11 januari 2021 in Bergen.

Zodra de situatie het mogelijk maakte, hebben onze inspecteurs alles gedaan om zo snel mogelijk opnieuw actief te zijn in de Benelux.

Het toekennen van Michelinsterren en het label Bib Gourmand volgt op een restaurantbezoek door een inspecteur. Maar dat was dit jaar niet altijd mogelijk in ons land. 'Zodra de situatie het mogelijk maakte, hebben onze inspecteurs alles gedaan om zo snel mogelijk opnieuw actief te zijn in de Benelux', zegt Gwendal Poullennec, de internationaal directeur van de Michelin-Gidsen.