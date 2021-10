Noma uit Kopenhagen opnieuw beste restaurant ter wereld

Het Deense restaurant Noma is voor de vijfde keer verkozen tot beste restaurant ter wereld. Het Belgische Hof van Cleve stijgt met zeven plaatsen in de top vijftig.

Het Deense restaurant Noma heeft dit jaar de eerste plaats te pakken op de lijst van 'World's 50 Best Restaurants'. De lijst werd dinsdagavond onthuld tijdens een awardshow in het Flanders Meeting and Convention Center in Antwerpen.

René Redzepi, de chef van Noma, staat bekend om zijn radicaal seizoensgebonden keuken met gedurfde experimenten met fermentatie en bacteriën. Hij won met Noma al vier keer de titel van beste restaurant ter wereld, maar besloot toch om het in 2017 over een andere boeg te gooien.

Het succes werd volgens Redzepi beklemmend, en hij ging met zijn team nieuwe invloeden opsnuiven in het buitenland, om in 2018 een vernieuwde versie van Noma te openen, net buiten de Deense hoofdstad. Het succes kwam razendsnel terug: met 'Noma 2.0' kwam Redzepi in 2019 meteen weer binnen in de top 50, op plaats twee. Drie weken geleden verzilverde Noma ook een derde Michelin-ster.

Hof van Cleve

36 In de top 50 staat één Belgisch restaurant: Hof van Cleve in Kruishoutem, het restaurant van chefkok Peter Goossens, op plaats 36.

Ook het nummer twee op de lijst komt uit Kopenhagen: Geranium. De derde plaats is voor Asador Etxebarri in het Spaanse Baskenland. In de top 100, die ook dinsdag bekend werd gemaakt, staan nog twee Belgen: het Antwerpse The Jane van Nick Bril op 66 en Willem Hiele in Koksijde op plaats 77.