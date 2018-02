Restaurant Bozar in handen van sterrenchef Torosyan

Karen Torosyan neemt de brasserie in het Paleis voor Schone Kunsten over van David Martin.

De sterrenchef, die Armeense roots heeft, staat al acht jaar achter de kookpotten en lijkt niet van plan om ook maar iets aan het concept te veranderen. 'De keuken voortzetten waarvan ik hou, met dezelfde goesting en dezelfde ambitie', is zijn voornemen.

Schermvullende weergave Karen Torosyan (links) neemt de brasserie van Bozar over van David Martin. ©Gaëtan Miclotte

Bozar Brasserie opende zijn deuren in 2010. David Martin, de chef van restaurant 'La Paix' in Anderlecht, won de aanbesteding. Hij zette meteen Karen Torosyan achter het fornuis.

De brasserie, in een knap art deco-pand van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, heeft een goede reputatie. Het kreeg al één Michelinster en heeft een score van 16/20 in de Gault&Millau-gids.

Zesde restaurant

'Sinds enkele jaren heb ik de indruk dat ik niet meer van nut ben. Ik ging nog naar Bozar maar vroeg me af waarom', aldus de vroegere eigenaar David Martin. 'Ik laat niemand in de steek, maar laat het restaurant nu over aan de persoon die het verdient.'

De overnameprijs is niet bekend. De jaaromzet van het restaurant schommelt rond de 1,2 miljoen euro. De concessie werd onlangs verlengd tot 2028.