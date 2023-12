Maxime Collard en Jakub Blogowski vielen maandag allebei in de prijzen bij de bekendmaking van de nieuwe Gault&Millau-gids. Toch is het verschil groot. Collard runt in de Ardennen een tweesterrenrestaurant, een brasserie én hotelaccommodatie. Blogowski houdt zijn restaurant in Berchem bewust klein. ‘Het is niet omdat de ene schittert dat de andere niet kan schitteren.’