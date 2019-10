Sterrenchef Yves Mattagne verhuist Sea Grill naar La Villa Lorraine

Chef-kok Yves Mattagne (57) neemt in mei met Sea Grill de wijk naar het hellende stadspark Ter Kamerenbos in Brussel. Het sterrenrestaurant verhuist naar La Villa Lorraine.

Sea Grill, dat nu gevestigd is in het Radisson Blu-hotel in de Brusselse benedenstad, sluit de deuren op 31 december door werken in het hotel, waardoor het restaurant niet behouden kan worden. Tot de verhuizing naar La Villa Lorraine rond is, opent Mattagne tussen januari en april een pop-uprestaurant waarvan de locatie nog geheim is.

De verhuizing van Sea Grill naar La Villa Lorraine is geen grote verrassing. Beide toprestaurants waren zakelijk al aan elkaar gelinkt. De restaurantkoning Serge Litvine, de eigenaar van La Villa Lorraine, bezit de helft van Mattagnes tweesterrenrestaurant. Hoe de ondernemers beide keukens willen combineren in het nieuwe concept en welke naam het toekomstige toprestaurant krijgt, is nog niet geweten. Michelin beslist volgend jaar wat met de sterren gebeurt.

La Villa Lorraine was in de jaren 70 het eerste driesterrenrestaurant buiten Frankrijk. Vandaag heeft het één ster, Sea Grill twee. De decoratie en indeling van La Villa Lorraine worden helemaal getransformeerd.

Mattagne doorzwom al heel wat watertjes in de restaurantwereld. De Brusselse sterrenchef, die nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat hij een betere chef-kok is dan een ondernemer, leerde op zijn achtste koken in een restaurant van zijn familie in Duinbergen. Hij begon zijn loopbaan in het Hilton in Brussel, waarna hij chef werd van de gastronomische keuken van een hotel van de keten in Gatwick bij Londen.

Terug in België ging hij aan de slag als hulpkok in L’Orangerie. Vervolgens liep hij stage bij de grote Parijse viskok Jacques Le Divellec, als voorbereiding op Sea Grill. Daar kwam hij in 1990 binnen, in 2010 nam hij het visrestaurant over.

Niet alles wat de kok aanraakte, veranderde in goud. In 2011 opende Mattagne de brasserie Yume, waarvan hij het beheer in 2015 stopzette. In 2017 ging zijn kookatelier in Tour & Taxis in Brussel failliet. De schuldenlast bedroeg 1,2 miljoen euro. Amateurs en professionele koks konden er kooklessen volgen. Er waren vooral problemen met de cateringservice. De brasserie Balthazar in Knokke heeft hij wel nog.

Zelf gaat Mattagne zelden op restaurant. ‘Zo vermijd ik dat ik van mijn eigen kookstijl word afgeleid’, zei hij eerder dit jaar in Le Soir. ‘Instagram is genoeg voor mij om te zien en te weten wat mijn collega’s doen.’ Als hij in het buitenland is, durft hij wel af en toe een restaurant binnen te stappen. Maar je zal hem zelden aantreffen in een groot restaurant. ‘In het buitenland bezoek ik kleine, authentieke plekken met lokale gerechten.’