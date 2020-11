Sterrenchef en tv-kok Guy Van Cauteren overleden

De familie van Guy Van Cauteren (70) bevestigt dat hij woensdag in Knokke is overleden. De sterrenchef leed aan een slepende ziekte en liep onlangs Covid-19 op.

Guy Van Cauteren werd geboren als slagerszoon en begon zijn carrière in Parijs, waar hij de knepen van het vak leerde bij L'Archestrate, het sterrenstaurant van Alain Senderens en het restaurant Lucas Carton aan de Place de la Madeleine. Hij zou er naar eigen zeggen gebleven zijn als zijn moeder daar geen stokje voor gestoken had. Een pikante brief van een toenmalig liefje was voor moeder Van Cauteren genoeg om haar zoon naar huis te sommeren. 'Het was gedaan met mijn rock-'n-roll-leventje. Moeders wil was wet, en ik kon terug naar Berlare', vertelde Van Cauteren in 2008 aan De Standaard.

Zijn Parijse ervaring leverde hem een job aan de Franse ambassade in Brussel op, waar hij kookte voor Valéry Giscard d'Estaing en Jacques Chirac. In 1979 richtte hij zijn eigen zaak 't Laurierblad op, in het ouderlijk huis in Berlare. Het werd een groot succes. In de jaren 80 sleepte het restaurant twee Michelinsterren in de wacht. In de jaren 90 won Van Cauteren een bronzen medaille op de Bocuse D'Or in Frankrijk.

Een karretje

Van Cauteren was niet alleen een lokale Berlaarse beroemdheid. Hij veroverde ook een plekje in het collectieve geheugen als een van de eerste grote televisiekoks, met een passie voor het vak en een charmante manier van vertellen.

In 2013 zette hij een punt achter zijn culinaire carrière. Nadat hij tevergeefs een overnemer voor 't Laurierblad had gezocht, sloot hij het restaurant. 'Als we ‘t Laurierblad vijf jaar eerder hadden aangeboden, was het wellicht met de vingers in de neus overgenomen. Maar ja, als mijn tante wieltjes had, was het een karretje', zei hij toen aan De Tijd.