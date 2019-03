The Jane blijft mogelijk maand dicht

Het Antwerpse tweesterrenrestaurant The Jane in de Antwerpse wijk Groen Kwartier zal waarschijnlijk vier weken dichtblijven na een hevige brand in de keuken.

De ongeveer honderd klanten en vijftig medewerkers van het restaurant van Nick Bril en Sergio Herman moesten zaterdagmiddag geëvacueerd worden nadat brand was uitgebroken in de keuken.

De brandweer had de brand snel onder controle maar de schade in de keuken is aanzienlijk. Een uitbreiding van de brand naar de rest van het restaurant kon vermeden worden, maar er was wel een hevige rookontwikkeling in de wijk.

Bij de brand raakte niemand gewond. Alle klanten die gereserveerd hadden, worden geïnformeerd. Wie een reservatie had voor zaterdagavond, kan terecht in Spiga d'Oro in Mechelen of L'épicerie du Cirque in Antwerpen, meldt het restaurant via Facebook.