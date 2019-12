Viki Geunes verhuist 't Zilte... enkele meters

Viki Geunes zijn tweesterrenrestaurant ’t Zilte in maart, om het enkele meters verderop weer op te bouwen. De topchef wil met een nieuw totaalconcept de lat nog eenmaal hoger leggen.

In maart sluit tweesterrenchef Viki Geunes ’t Zilte in zijn huidige vorm. Maar een dikke maand later - medio april - moet zijn bekende Antwerpse zaak al een nieuw leven krijgen enkele meters verderop. Terwijl de huidige zaak dan gesloopt wordt, bouwt Geunes aan de andere kant van de bovenste verdieping van het MAS een nagelnieuwe versie van zijn bekende restaurant.

Niet dat ’t Zilte momenteel mank loopt. ‘We zitten hier nu bijna tien jaar’, zegt Geunes. ‘Het loopt goed, we hebben hier iets neergezet. Maar stilstaan is achteruitgaan. Het moment is gekomen om te herbronnen, om onszelf eens af te vragen hoe we het nog beter kunnen doen. Een nieuwe omgeving is daarbij een stimulans, een kans om wat zuurstof te pakken.’

Ervaring

In die nieuwe omgeving moet het mogelijk zijn nog ‘uit te puren’ waar ’t Zilte voor staat, zegt Geunes. De topchef gaat voor een ‘pure gastronomische totaalbeleving’. Dat gaat om eten en drinken. Maar nog meer om de ervaring.

Hoe Coolblue in retail de lat heeft verlegd qua beleving, daar spiegel ik me aan in de gastronomie. viki geunes tweesterrenchef

‘Dat is de jongste jaren misschien wel even belangrijk geworden voor onze klanten als het eten op hun bord of de wijn in hun glas. Vroeger kookte een restaurateur en werd dat eten op tafel gezet, klaar. Vandaag verwachten mensen meer, en terecht. Volgens mij kunnen we daar nog veel verder in gaan. Dat wil ik doen in ons nieuw concept. Aandacht hebben voor elk detail, vijlen aan elk kantje tot het mooi afgerond is. Ken je de winkels van Coolblue? Hoe zij in retail de lat hebben verlegd qua beleving, daar spiegel ik me aan in de gastronomie.’