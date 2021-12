Chef van het Jaar Thierry Theys (Nuance): ‘Niets is zo simpel als het lijkt, ook een restaurant niet'

Voor de gids Gault&Millau is Thierry Theys van Nuance in Duffel de Chef van het Jaar. Zelf is Theys minder van de grote titels en woorden. ‘Niets is zo simpel als het lijkt, ook een restaurant niet’

Van nuance is aan de buitenkant van het tweesterrenrestaurant weinig sprake, behalve dan de naam op de deur. De brede gevel - een combinatie van een voormalig bankkantoor en een afhaalchinees - oogt strak en zwart-wit. Binnen heerst wel subtiele afwisseling. We stappen een glamoureus decor in, met een marmeren toog, een fluwelen zitbank, luxueus hout en matgroene muren. Hoge ramen met zicht op een binnentuin laten grijs daglicht binnen.

Normaal zou Thierry Theys nu aan het joggen zijn. Of een reeks oefeningen afwerken om een hardnekkige hernia op afstand te houden. Het is zijn vrije dag. Maar een bekroning tot Chef van het Jaar brengt verplichtingen mee, en interviews. Maandag, tijdens de ceremonie bij Gault&Millau, kreeg hij al een dubbele tv-ploeg over de vloer in zijn nagenoeg volle restaurant. ‘Koken is al vermoeiend genoeg. Met al die camera’s in de zaal maak ik me dan zorgen of de klanten dat niet te erg vinden.’

Na dit gesprek zal zijn dag helemaal van hemzelf zijn. Hij heeft de rust nodig om creatief te blijven, zegt de nog altijd maar 37-jarige chef. ‘Het is een slopend beroep, fysiek en mentaal. Je staat de hele dag op je benen, en wilt naast de routine ook voortdurend vernieuwing brengen. Je maakt in je hoofd een nieuw menu, je plant kleine veranderingen in de beleving. Daarom probeer ik te sporten, weinig alcohol te drinken en op tijd te gaan slapen. Ik ben even streng voor mezelf als voor mijn gasten in de keuken. Ik wil dat we allemaal fit zijn, ook tussen de oren. Want als het mentaal niet goed zit, presteer je in de keuken ook niet goed.’

Sinds de heropening van de restaurants in juni draait het bij Nuance als in de beste jaren. En na de bekroning van maandag loopt de reservatiekalender nog sneller vol. ‘Wie een tafel wil op een vrijdag- of zaterdagavond moet geduld hebben tot in maart. Je voelt dat mensen willen genieten.’

De biografie van de Chef van het Jaar leest griezelig perfect. Hij is zo iemand die als kind al wist wat hij wilde worden. Als zoon van een slager - de winkel bestaat nog altijd en is overgenomen door zijn tien jaar oudere broer Bjorn - kende hij vroeg het verschil tussen een zwezerik en een côte à l’os. Op vakantie in het Limburgse Kinrooi bij zijn oma Barbara leerde hij als 10-jarige bouillon trekken en wafels bakken. ‘Ze was kokkin geweest in een feestzaal en maakte heel lekkere stoverij van varkenswangen.’

Het leek logisch dat Theys na de roemruchte hotelschool Ter Duinen en een stage in Monaco aan de slag kon in de Parijse driesterrentempel Plaza Athenée en daarna bij de topzaak Beluga in Maastricht. ‘Toen zei mijn vader: ‘Als je ooit een eigen restaurant wil beginnen, dan is het nu het moment. Dus ben ik terug naar Duffel gekomen.’

Theys was 24 toen hij in het gemeentecentrum, om de hoek van de slagerij, met zijn vriendin Sofie Willemarck Nuance begon. Behalve creatieve gerechten stond er op verzoek van zijn vader ook biefstuk friet op de kaart. Anderhalf jaar later had hij een ster van Michelin op zak en had Gault&Millau hem uitgeroepen tot Jonge Topchef. De finesse en de technische perfectie die hij in zijn gerechten legde, leverden hem in 2010 al twee sterren op: het fenomeen Theys was toen nog maar 26.

Verandert zo’n titel van Chef van het Jaar nog veel? U behoort al meer dan tien jaar tot de beste chefs van België.

Thierry Theys: ‘Ik zie zo’n titel als een erkenning dat we nog altijd evolueren. Het is ook leuk voor de medewerkers te voelen dat ze op een plek werken waar volgens kenners interessante dingen gebeuren. We zijn soms zo gefocust bezig dat we niet altijd weten of het echt goed is wat we doen. De erkenning is dus ook een bevestiging.’

Gaat u die status verzilveren? U zou consultancyopdrachten kunnen doen of nog een bistro kunnen openen.

Theys: ‘Elk jaar zijn er wel aanbiedingen om iets buiten het restaurant te doen. Maar daar heb ik geen behoefte aan. Mijn laatste project was menu’s bedenken voor de businessclass van Brussels Airlines in 2019. In 2014 heb ik me al eens aan een bistro gewaagd. Dat liep goed, maar ik voelde dat het op mijn creativiteit en mijn gezinsleven woog. Ik was er elke vrije dag mee bezig , waardoor Vintage me langzaam leegzoog. Dat heeft me doen beseffen dat alles wat je buiten je restaurant doet, meer tijd vraagt dan gedacht. En in de keuken heb we altijd tijd te weinig: van donderdagmorgen tot maandagavond is het een race tegen de klok.’

‘Ik beperk me dus al een jaar of vier tot Nuance: Vintage hebben we in 2017 verkocht aan Steven Wullaert, onze voormalige sommelier. Dat jaar zijn we ook plannen beginnen te maken voor de grote renovatie die we in 2020 hebben afgerond.’

Het jarenlange succes van Nuance heeft de bvba Thierry Theys intussen een stevige financiële buffer opgeleverd. Aan het einde van het boekjaar 2020-2021 had de vennootschap dankzij reserves en overgedragen winsten een robuust eigen vermogen van 224.468 euro. Met die diepe zakken kon de chef investeren in de ambitieuze verbouwing, waardoor Nuance nu een van de comfortabelste restaurants van België is. Een tafel lijkt hier een uitgelicht eiland van smetteloos linnen, ruim en rustig. De akoestiek is gedempt. De dure draaistoelen zijn van leer.

Die absolute toewijding en de grootscheepse renovatie doen vermoeden dat u naar het allerhoogste toewerkt: drie Michelinsterren.

Theys: ‘Drie sterren, da’s het ultieme dat je als chef kan bereiken. Maar je kan je daar geen weg naartoe investeren, zo werkt het niet. Er zijn genoeg voorbeelden van driesterrenchefs die geen extra investeringen deden en toch beloond werden. Voor ons was die renovatie een volgende logische stap. We hebben onze klanten altijd iets meer comfort willen aanbieden. Bij mij gaat de evolutie in stappen: ik heb geen plan op twee of drie jaar.’

‘Ik merk ook dat mensen onderschatten wat het vergt om een restaurant op hoog niveau te houden. Misschien omdat het simpel overkomt? Maar niets is zo simpel als het lijkt, ook een restaurant niet. Hof van Cleve staat al dertig jaar aan de top: bij Peter Goossens is het altijd goed. Als je zo lang zo’n hoge kwaliteit kan brengen en nog voortdurend kan evolueren, dan ben je een heel grote meneer. Dat is voor weinig chefs weggelegd. Voor mij is hij een voorbeeld. Hoe kan je constant op hoog niveau koken, je eigenheid en je eigen geschiedenis respecteren en tegelijk vernieuwing brengen? Dat probeer ik ook in mijn eigen keuken te doen.’

Is corona de grootste tegenslag die u ooit hebt gehad?

Theys: ‘Eigenlijk wel. Om te beginnen kon de timing moeilijk slechter. Toen de eerste lockdown begon, in maart 2020, waren we net klaar met onze renovatie. Maar we moesten dicht. Bovendien wilde ik geen takeaway doen. Meeneemgerechten koken slorpt veel energie op en ik word er echt niet gelukkig van. Ik wilde iedereen sparen, zodat we samen weer fris konden beginnen zodra het mocht. Maar het bleef maar aanslepen. Eerst dacht ik dat we na die tweede lockdown al snel weer zouden mogen beginnen, maar het werd vele maanden later. Alles samen waren we een jaar gesloten.’

‘We werken hier met zeven in de keuken en vijf in de zaal, mij en Sofie inbegrepen. Voor die tien jonge mensen die we hier in dienst hadden, was het absoluut niet leuk gedwongen werkloos te zijn en maar 70 procent van hun loon te krijgen. Het is geweldig om nu te merken dat we niet alleen iedereen bij elkaar hebben kunnen houden, maar ze ook hebben weten te motiveren om in het weekend en op maandag te werken: dat is niet evident in de horeca van vandaag. Iedereen is voortdurend op zoek naar mensen. Veel gastronomische restaurants kunnen in het weekend of op maandag niet openen omdat ze simpelweg geen mensen vinden.’

Vroeger kreeg je als tweesterrenrestaurant voortdurend spontane sollicitaties binnen. Die tijd is voorbij. Thierry Theys Chef Nuance

‘Hebben wij dan geen personeelsproblemen? Toch wel. Ook wij zoeken voortdurend volk. Maar we hebben het geluk dat we geen acute problemen hebben. We weten dat er begin 2022 iemand weggaat in de zaal, wat ons tijd geeft om ons voor te bereiden. Vroeger kreeg je als tweesterrenrestaurant voortdurend spontane sollicitaties binnen. Die tijd is voorbij.’

Is er een stijl Thierry Theys?

Theys: ‘Blijkbaar wel. Ik ben heel content dat twee jongens die bij mij gewerkt hebben - Niels Brants van EssenCiel en Peter Vangenechten van La Belle - intussen zelf een ster hebben. En Marius Bosmans, nog een jongen die hier in de keuken stond, is chef geworden bij Château de Vignée, een ambitieus project in Rochefort.’

‘We hebben een eigen manier van werken, gerechten bedenken en borden dresseren. Daar heb ik zelf naar moeten zoeken. Ik ben een klassieke kok, met mijn opleiding en mijn werkervaring bij restaurants als Plaza Athenée. Maar in onze beginjaren kon je het in Vlaanderen niet maken niet aan moleculaire gastronomie te doen: bijna elke jonge chef was bezig met parels en schuim. Wie nu een consommé serveert, is een vakman. Maar in 2008 was je een idioot. En dus heb ik mezelf die moleculaire trucjes geleerd. Langzaamaan heb ik een meer natuurlijke kookstijl gekregen: ik probeer herkenbare borden rond één superproduct te bouwen.’

Is een goed gerecht ook mooi? U hebt een gerecht waarin u zalm en rammenas opplooit als een roos. U hebt al minuscule gevulde handtasjes gemaakt. Elk bord kan zo op Instagram.

Theys: ‘Die handtasjes zijn intussen een paar jaar geleden. Nu maken we vooral rozen: bij de koffiegarnituur hebben we een taartje met appels die als rozen zijn geplooid.’

‘Dat een gerecht er goed moet uitzien, is in Instagram-tijden bijna vanzelfsprekend. Iedereen maakt foto’s van gerechten. Omdat ik het gevoel heb dat je niet anders kan, doen we daar zelf ook aan mee. Op de website posten we soms een afgewerkt bord. Maar wat spijtig is aan die hele beeldcultuur rond eten is dat het de magie van op restaurant gaan wat wegneemt. Toen ik de allereerste keren gastronomisch ging eten, was ik zenuwachtig. Je wist amper wat je kon verwachten. Nu heeft iedereen tientallen foto’s van je interieur en je gerechten gezien.’

‘Ik vind het eerlijk gezegd ook niet zo moeilijk om goed ogende gerechten te maken: veel chefs kunnen een mooi bord dresseren. Er diepe smaken in leggen, daar besteden we veel meer tijd aan. We zijn ook op het punt gekomen dat we een repertoire hebben met gerechten die af en toe terugkomen. Klanten willen niet per se altijd vernieuwing. Zo hebben we een signatuurgerecht met witte truffel dat we van half oktober tot eind december serveren. Daar komen mensen speciaal voor langs. We hebben ook gerechten met langoustines en melkbig die we geregeld weer op de kaart zetten, al variëren we dan met de garnituur of de saus.’

Wie de beschrijving van uw gerechten leest, zou denken dat u erg beïnvloed bent door de exotische keuken. Een zeebaars werkt u af met de kruidenmix yuzu koshu, bij rode biet komt sumac. Tegelijk bent u honkvast. U woont en werkt in een straal van 3 kilometer rond uw restaurant. Hoe vinden die invloeden hun weg naar uw gerechten?

Theys: ‘Ik ben een fan van veel Aziatische keukens, zonder dat ik per se veel naar Azië op reis ga. Van het idee dat ik gelakte eend ga eten, word ik al blij. Iets één op één overnemen in je eigen keuken heeft geen zin. Ik ben op zoek naar smaakmakers die mijn gerechten een tikkeltje spitanter maken, waardoor het geheel interessanter wordt. Echte verse wasabi, bijvoorbeeld. Dat vond je vroeger niet, maar nu wel. Ik krijg ook leveranciers over de vloer die al eens iets bijzonders voorstellen. In de zomer heb ik een gerecht met kaviaar en bamboescheuten gemaakt. Die scheuten kwamen van een kwekerij in Sint-Martens-Latem. Zo zacht vind je ze niet als je ze laat invoeren.’

Wat vindt u als slagerszoon van het oprukkende vegetarisme?

Theys: ‘Daar merken we in het restaurant nog maar weinig van. We kunnen elk gerecht op de kaart vervangen door een vegetarische versie. Maar klanten vragen er zelden naar. Misschien is dat in een grote stad anders? In een relatief kleine gemeente als Duffel merk je dat we nog echt in Vlaanderen zitten. Een Vlaming eet graag een mooi product, in een herkenbaar gerecht. Daarom hebben we nog altijd veel vis en vlees op de kaart staan. Af en toe hebben we foodies die van ver komen, maar de overgrote meerderheid van onze klanten zijn mensen uit de buurt. Daar wil ik rekening mee houden.’

Af en toe hebben we foodies die van ver komen, maar de overgrote meerderheid van onze klanten zijn mensen uit de buurt. Daar wil ik rekening mee houden. Thierry Theys Chef Nuance

Gaat u mee in de dieetwensen van klanten? En wat met allergieën? Er zijn collega-chefs die klanten vooraf melden dat ze daar ‘jammer genoeg’ geen aanpassingen voor doen.

Theys: ‘Elke middag en avond zijn er wel mensen met allergieën of speciale dieetwensen. Daaraan probeer ik me toch aan te passen. Het gaat toch om de klanten? Ik vind het zelf ook niet tof als ik in een restaurant kom en daar niets mag kiezen, behalve het moment waarop ik naar het toilet ga. Zo word je als gast toch in een hok geduwd? Alsof je als klant blij moet zijn dat je bij die chef mag eten? Dat is de omgekeerde wereld. Het is niet altijd evident om je aan te passen aan een allergie, maar ik doe het wel.’

Hoelang houdt u dit leven nog vol? Uw vrouw Sofie zei in 2012 in een interview in De Tijd dat jullie nog twintig jaar wilden doorgaan. Dat is tot 2032...

Theys: ‘Ik doe er veel aan om fysiek en psychisch fit te blijven, en toch voel ik al dat sommige dingen me minder goed afgaan dan tien jaar geleden. Je weet dus dat dit een eindig verhaal is. Toen ik begon, was ik niet per se van plan om sterren of punten in een gids te halen. Ik wilde het zo goed mogelijk doen. Zolang ik dat voel, wil ik doorgaan. Maar tot wanneer dat is, dat weet je nooit op voorhand.’