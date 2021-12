De restaurantgids Gault&Millau bekroont Thierry Theys tot Chef van het Jaar in ons land. Martijn Defauw van Rebelle in Marke is uitgeroepen tot Jonge Topchef voor Vlaanderen. Hertog Jan, Toma, Le Grand Verre en Villa Lorraine zijn de opvallendste nieuwkomers.

Geen groot evenement met galadiner op de Brusselse Heizel voor Gault&Millau dit jaar, net zoals in 2020. De nieuwe Belgische restaurantgids werd maandag virtueel voorgesteld. De gids lijst 1.375 restaurants op, met scores van 12 tot 19,5 op 20.

De allerhoogste score blijft weggelegd voor Bon-Bon in Brussel en Hof van Cleve in Kruisem, de twee lievelingen van de GM-inspecteurs. In de groep daar vlak achter voert de gids enkele opvallende verschuivingen door. Sel Gris in Knokke-Heist (17 punten), Vrijmoed in Gent (17,5) en Ralf Berendsen in Lanaken (17,5) krijgen er een half punt bij, waarmee de inspecteurs aangeven dat die restaurants hun niveau nog opgekrikt hebben. Het Gebaar in Antwerpen verliest een punt en krijgt een 17. La Grappe d’Or verdwijnt uit de gids. Het restaurant verhuist in 2022 van Torgny naar Aarlen.

1.375 restaurants In de nieuwe gids van Gault&Millau worden 1.375 restaurants opgelijst, met scores van 12 tot 19,5 op 20.

Nuance

De titel van Chef van het Jaar gaat naar Thierry Theys, de man achter Nuance. De chef uit Duffel volgt Christophe Pauly (Le Coq aux Champs) op. Nuance behoudt de 18 die het vorig jaar van Gault&Millau gekregen had. De inspecteurs hadden toen hun score met een half punt verhoogd, een gedeeltelijke bekroning voor de gedurfde renovatie die de chef en zijn echtgenote Sofie Willemarck net achter de rug hadden. Nuance, gevestigd in een voormalig bankkantoor in het centrum van Duffel, kreeg er door die investering nog meer comfort bij.

Theys, een beenhouwerszoon die leerde koken van zijn grootmoeder, is 37 en heeft er een indrukwekkend parcours opzitten. In 2008 opende Nuance, met focus op de moleculaire keuken. Al een jaar na de opening werd Theys door Gault&Millau al uitgeroepen tot Jonge Topchef. Meteen daarna beloonde Michelin hem met een eerste ster. De tweede volgde een jaar later, toen Theys 26 was. Daarmee werd hij de jongste tweesterrenchef van België.

De inspecteurs van GM hadden Theys al een tijd in het vizier voor de ultieme eer. Vorig jaar vonden ze dat de chef het beste dessert gemaakt had, een combinatie van kersenbloesemijs, crumble van sesam en aardbeien opgelegd met chili en limoen. Dit jaar roemt GM zijn ‘zin voor nuances'. 'Met evenwichtig gedoseerde details en scherp getekende bordspiegels’ heeft de chef volgens de gids nieuwe hoogtes bereikt.

Thierry Theys werd tien jaar geleden op 26-jarige leeftijd de jongste tweesterrenchef van België.

Nieuwkomers

In de absolute top nestelen zich dit jaar een paar nieuwkomers. De comeback van Hertog Jan in Antwerpen is goed voor een notering van 18. De spectaculaire vernieuwing van de Brusselse Villa Lorraine, met Yves Mattagne aan het vuur, is voor de gids 16,5 waard. Toma, het nieuwe restaurant in Luik van de Waalse belofte Thomas Troupin, krijgt enkele maanden na de opening een 16. Hetzelfde geldt voor Le Grand Verre in Durbuy, het nieuwste restaurant van Marc Coucke waar chef Wout Bru als in zijn beste jaren kookt.