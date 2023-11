Klimaatchaos krijgt topwijnregio’s niet klein: 'Geen paniek nodig voor liefhebbers en investeerders in wijn'

Is het een goed idee verder te investeren in uw favoriete topdomein uit Bordeaux of Piemonte? Of wordt de impact van de klimaatverandering op die klassieke wijnregio’s nefast voor de wijn én de waarde ervan? Paniek is niet nodig, benadrukken topwijnmakers en wijnveilingmeesters. ‘Kijk wel naar hoe duurzaam uw lievelingswijn wordt gemaakt.’