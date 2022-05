De Michelingids durft het Belgische culinaire landschap op te schudden. Voor het tweede jaar op rij treedt een restaurant toe tot het selecte clubje van Belgische driesterrenzaken: Boury in Roeselare komt naast Zilte in Antwerpen en Hof van Cleve in Kruisem. Tegelijk verliest het Brusselse instituut Comme chez Soi zijn tweede Michelinster.