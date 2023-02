Peter Goossens en zijn echtgenote Lieve Fermans hebben een eenvoudig restaurant uit Kruishoutem in 37 jaar opgetild tot hét boegbeeld van de Belgische gastronomie. Hun Hof van Cleve werd bekroond met drie Michelinsterren en een score van 19,5 op 20 van Gault&Millau. 'Goossens is een even goede zakenman als een kok.'