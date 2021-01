In New York gaat donderdag een portret van de Florentijnse schilder Sandro Botticelli onder de hamer. Sotheby’s verwacht een opbrengst van zo’n 80 miljoen dollar. Een buitenkans, vindt renaissancekenner Till-Holger Borchert. ‘Botticelli’s portretten bleven lang ondergewaardeerd.’

Een jongeman met modieus coronakapsel blikt verleidelijk in de lens. Hij draagt een donkerblauwe tuniek met een wit boordje. In zijn handen houdt hij een rond schilderijtje, een medaillon. Toen Sandro Botticelli (1445-1510) het portret omstreeks 1480 schilderde, kon hij nooit vermoeden dat het 530 jaar later in de top 5 van duurst geveilde oude meesters zou belanden.

Het veilinghuis Sotheby’s verwacht donderdag in New York een opbrengst van 80 miljoen dollar, zo’n 70 miljoen euro. Als het tot een biedstrijd komt, kan het bedrag nog flink oplopen. Leonardo da Vinci kloppen wordt onhaalbaar. Zijn ‘Salvator Mundi’ werd in 2017 afgehamerd op 450 miljoen dollar. Een tweede plaats zit er wel in. Dan moet het portret beter doen dan een doek van Peter Paul Rubens. ‘Moord op de onschuldige kinderen’ verwisselde in 2002 op een veiling bij Sotheby’s voor omgerekend 76 miljoen dollar van eigenaar.

‘80 miljoen dollar is een koopje voor een Botticelli’, zegt Till-Holger Borchert, specialist in de renaissancekunst en directeur van Musea Brugge. ‘Er zijn heel weinig portretten van Botticelli bewaard, en al helemaal niet in privécollecties. Dat drijft de prijs op.’ Botticelli heeft wat in te halen op de kunstmarkt. Zijn record staat op 10,4 miljoen dollar, voor het in 2013 geveilde ‘Madonna en kind met de jonge Johannes de Doper.’

Zoals wel vaker bij oude schilderijen is lang getwijfeld of het portret van de jongeman echt aan Botticelli mocht worden toegeschreven. Intussen bestaat onder kunsthistorici eensgezindheid: ja, het is een echte Botticelli.

De vraag wie de afgebeelde jongeman is, blijft wellicht onbeantwoord. Dat doet geen afbreuk aan de kunsthistorische waarde.

Daarmee is niet alle mist rond het portret verdwenen. De vraag wie de afgebeelde man is, blijft onbeantwoord. Allicht is hij een telg uit het geslacht van de Medici, dat ten tijde van Botticelli de lakens uitdeelde in Florence. Maar de Medici vormden een grote familie. De ene wetenschapper zegt: het is Piero de Medici, de zoon van Lorenzo I, bijgenaamd Il Magnifico, de bekendste en machtigste heerser van de Medici. Klopt niet, zegt de andere specialist. De jongeman is Giovanni di Pierfrancesco, een neef van Lorenzo I.

De ware identiteit achterhalen we allicht nooit meer. Dat doet geen afbreuk aan de kunsthistorische waarde. Het schilderij toont het mannelijke schoonheidsideaal volgens de Florentijnse etiquette aan het einde van de 15de eeuw.

Dan is er nog het medaillon dat de jongeman vasthoudt. Het gaat om een afbeelding van een schilderijtje van de 14de-eeuwse kunstenaar Bartolomeo Bulgarini uit Siena, die ook in Florence actief was. Maar het schilderij past stilistisch niet bij de prille renaissancekunst van Botticelli. Daarom debatteren kunsthistorici tot vandaag over de vraag: heeft Botticelli het medaillon wel zelf geschilderd? Is het niet veel later aangebracht, toen het originele medaillon beschadigd raakte misschien?

Moeiteloos

Botticelli schilderde het portret op een paneel van populierenhout, niet groter dan 60 op 40 centimeter. Het gaat om een temperaschilderij, in de tijd van de vroege renaissance de dominerende verftechniek in Italië. Tempera is een mengsel van pigment in poedervorm, eidooier en water. Het raakte in onbruik toen de olieverf, waarmee Jan van Eyck pionierde, doorbrak. Tempera was lastiger in gebruik en minder expressief dan olieverf, maar het hinderde Botticelli niet om uit te groeien tot een van de grootste Italiaanse renaissancekunstenaars.

‘Je kan schilders moeilijk vergelijken maar hij hoort thuis in het rijtje Rafaël, Michelangelo, Leonardo da Vinci’, zegt Borchert. Botticelli is wereldberoemd van zijn ‘Geboorte van Venus’. Het is een van de trekpleisters in het Uffizi-museum in Florence. Nog zo’n meesterwerk is ‘La Primavera’, dat in hetzelfde museum is te bewonderen. Zwierig en sierlijk, alsof het geen moeite kostte. Zo kan je de kunst van Botticelli omschrijven.

Botticelli heette officieel Allessandro di Mariano di Vanni Filipepi. Maar zijn oudste broer was een beetje dik en werd Botticelli, ‘Het vaatje’, genoemd. Die naam ging over naar de rest van de familie. Vandaar Sandro Botticelli. Hij groeide op in de schaduw van de nog altijd prachtige Florentijnse kerk Santa Maria Novella. Hij begon als goudsmid zoals een van zijn oudere broers. Pas op zijn 18de begon hij aan zijn opleiding schilderkunst bij Fra Filippo Lippi. Allicht heeft hij ook schoolgelopen bij Andrea del Verrocchio. Lippi en Verrocchio waren de leermeesters van veel Italiaanse renaissanceschilders. Botticelli balanceerde tussen de oude kunst van de gotiek en de prille renaissance waar het perspectief werd geperfectioneerd.

Je kan schilders moeilijk vergelijken maar hij hoort thuis in het rijtje Rafaël, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Till-Holger Borchert Specialist in de renaissancekunst

De laatste twee decennia van de 15de eeuw waren in Florence een paradijs voor kunstenaars. De regerende Medici waren gek van kunst en deelden opdrachten uit per strekkende meter. Botticelli profiteerde daarvan. Hij maakte vooral schilderijen en fresco’s met religieuze of mythologische thema’s. Maar hij schilderde dus ook portretten. Twaalf zijn er bewaard. ‘Zijn portretten zijn lang ondergewaardeerd. Je kan er als schilder minder de grote emoties en verhalen in uitdragen. Daarom waren ze minder populair. Ik vind ze wel heel sterk’, zegt Borchert.

De renaissance ontwikkelde zich in de 15de eeuw zowel in het noorden als in het zuiden van Europa. De Vlaamse primitieven hebben zeker een rol gespeeld in de Italiaanse ontwikkeling, ook in de portretkunst. ‘De portretten van Jan van Eyck, die al dood was toen Botticelli werd geboren, hebben grote invloed gehad op de Florentijnse schilderkunst’, zegt Borchert. In Florence was Van Eycks ‘Portret van de goudsmid Jan De Leeuw’ bekend. De overlevering wil dat de plaatselijke schilders het schilderij met open mond bewonderden. Ongelijk kan je ze niet geven.

Hans Memling, in Brugge actief, was nog zo’n schilder die hoog aangeschreven stond bij de Italianen. In het Metropolitan Museum of Art in New York hangt zijn ‘Portret van een jongeman’. De man in kwestie was vrijwel zeker een van de vele Florentijnse toeristen in Brugge. Kort na de creatie, allicht in de periode 1472-1475, verhuisde het schilderij naar Florence, waar het gretig door de plaatselijke schilders werd bestudeerd.

Geen bewijzen

Er zijn nog twee portretten van Botticelli in privébezit. Het ene, ‘Portret van Michael Tarchaniota Marullus’, werd twee jaar geleden op de Londense kunstbeurs Frieze Masters te koop aangeboden voor 30 miljoen dollar. Het raakte niet verkocht en is nog altijd in het bezit van een Spanjaard. Het schilderij staat op de Spaanse versie van de Topstukkenlijst en mag het land niet zomaar verlaten, wat de verkoop stremt.

Het andere portret in privébezit, dat dus donderdag bij Sotheby’s wordt geveild, is eigendom van de erfgenamen van de Amerikaanse vastgoedontwikkelaar en miljardair Sheldon Solow. Hij stierf in november van vorig jaar. Solow kocht het schilderij in 1982 op een veiling bij Christie’s in Londen voor 810.000 pond. Dat was toen ook een koopje. Solow leende het schilderij geregeld uit aan musea. Het was lang te zien in het Metropolitan Museum of Art in New York.

De eerste eigenaar was wellicht een telg van de Medici, al zijn daar geen bewijzen voor.

De eerste eigenaar was wellicht een telg van de Medici, al zijn daar geen bewijzen voor. Eind 18de eeuw kwam het schilderij in elk geval in het bezit van het Engelse parlementslid Sir Thomas Wynn, lord van Newborough. Hij kreeg het vermoedelijk van Leopold II, groothertog van Toscane van 1765 tot 1790.

De Newboroughs bouwden decennialang een grote kunstcollectie uit, tot het minder goed ging met hun fortuin. In 1935 kwam het doek in handen van de Londense kunsthandelaar Frank Sabin. Die verkocht het in 1941 aan de Engelse wetenschapper en uitvinder Sir Thomas Ralph Merton. Via zijn weduwe kwam het in 1982 bij Christie’s op de veiling terecht.

Voor een museumdirecteur en renaissancespecialist als Borchert is de veiling van donderdag een evenement. ‘Ik had een afspraak in New York volgende week en was de veiling misschien wel ter plaatse gaan volgen. Maar uiteraard blijf ik nu thuis. Of ik voor Musea Brugge zou willen bieden? Wat denkt u zelf?’

De veiling van Botticelli’s portret vindt donderdag plaats bij Sotheby’s in New York in het kader van de Masters Week. Bieden kan nu al op de website van het veilinghuis.