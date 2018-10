AI-schilderij verkocht voor 432.500 dollar

Een schilderij gemaakt door artificiële intelligentie (AI) is gisteren bij Christie's geveild voor 432.500 dollar. De waarde van 'Portret van Edmond de Belamy', gerealiseerd door het Franse collectief Obvious, was geraamd op 7.000 à 10.000 dollar. De veiling, waarbij vijf personen tegen elkaar opboden, duurde zeven minuten. Wie het kunstwerk kocht, is niet bekend.