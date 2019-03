Amerikanen stuwen kunstmarkt naar recordomzet

539.000 kunstwerken zijn vorig jaar onder de hamer gegaan, een recordaantal. De veilingen leverden 15,5 miljard dollar omzet op. Vooral de VS vuurden de kunstmarkt aan, weet de dataspecialist Artprice.

Op de kunstmarkt is het nooit goed genoeg. Van de Spaanse schilder en beeldhouwer Pablo Picasso werden vorig jaar 3.390 kunstwerken geveild, goed voor een omzet van 744,4 miljoen dollar. Maar toch, zo staat te lezen in het jaarrapport van Artprice, zijn sommige analisten teleurgesteld in de Spaanse meester. Ze hadden meer verwacht van de veiling van ‘Fillette à la corbeille fleurie’ op 8 mei bij Christie’s in New York. Het schilderij bracht 115 miljoen dollar op. Alleen Amedeo Modigliani’s ‘Nu couché (sur le côté gauche)’ was met 157 miljoen dollar duurder.

Schermvullende weergave 'Chop Suey' van Edward Hopper. ©AFP

De lichte ontgoocheling over de veiling van de dure Picasso geeft aan dat de lat voor de kunstmarkt ieder jaar hoger ligt. 2018 was een boerenjaar. 539.000 kunstwerken werden geveild. In vergelijking met 2000 is het aantal transacties bij de veilinghuizen wereldwijd verdubbeld. De veilingen brachten vorig jaar 15,5 miljard dollar op, een stijging van 4 procent tegenover 2017.

In het tweede halfjaar deed zich wel een groeivertraging voor, in lijn met de achteruitgang op de financiële markten. Economische en financiële onzekerheid is nefast voor de kunstmarkt. Verkopers zijn dan minder snel geneigd hun werken op de markt te brengen, en kopers denken langer na vooraleer ze geld op tafel willen leggen.

Schermvullende weergave 'Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)' van David Hockney. ©AFP

Maar de groeivertraging in de tweede helft van 2018 kon het hele jaar niet in het rood duwen. Vooral de Amerikaanse markt floreerde. De Verenigde Staten kenden een recordomzet van 5,9 miljard dollar. Dat is een stijging van 18 procent tegenover 2017. Ook Groot-Brittannië (+12%), Italië (+17%) en Japan (+31%) presteerden erg sterk. De kunstmarkt deed het slecht in Frankrijk (-10%) en China (-12%). China, niet eens zo lang geleden de grootste kunstmarkt ter wereld, bevindt zich nog altijd in een dip. De Chinese veilinghuizen kampen met veel onverkochte loten, al is er lichte beterschap. Vorig jaar raakte 54 procent van de kunst niet verkocht, terwijl dat in 2017 nog 64 procent was.

Christie’s en Sotheby’s domineerden de veilingmarkt als vanouds met omzetten van respectievelijk 4,9 en 3,9 miljard dollar. Maar ze zijn niet vrij van zorgen. Door de felle concurrentie moeten de veilingreuzen grote risico’s nemen om opdrachten binnen te halen. Ze doen dat door de verkopers gegarandeerde prijzen aan te bieden, noem het minimumopbrengsten.

Die hebben een invloed op hun financiële resultaten. Sotheby’s realiseerde vorig jaar wel meer omzet, maar zag de winst 23 procent achteruitgaan. Het beursgenoteerde bedrijf gaf ootmoedig toe dat dat kwam door het garantiesysteem. Hoe het bij Christie’s zit, is niet bekend. Het geeft alleen zijn omzet vrij.

De VIJF DUURST GEVEILDE SCHILDERIJEN IN 2018 157,2 miljoen dollar > Amedeo Modigliani, ‘Nu couché (sur le côté gauche)’, 1917 115 miljoen dollar > Pablo Picasso, ‘Fillette à la corbeille fleurie’, 1905 91,9 miljoen dollar > Edward Hopper, ‘Chop Suey’, 1929 90,3 miljoen dollar > David Hockney, ‘Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)’, 1972 85,8 miljoen dollar > Kazimir Malevitsj, ‘Suprematist Composition’, 1916

Schermvullende weergave 'Fillette à la Corbeille Fleurie' van Pablo Picasso. ©AFP